بشكل مفاجئ أصبح توتنهام قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع ديبالا لاعب يوفنتوس، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى توصل الفريق اللندني إلى إتفاق مع البيانكونيري لضم النجم الأرجنتيني في سوق الانتقالات الحالية.

أكدت تقارير سكاي سبورتس أن السبيرز اتفقوا مع السيدة العجوز على انتقال اللاعب إلى ديوك لندن مقابل حوالي 75 مليون يورو، وهو ما يرجح خروج الدانماركي كريستيان إريكسن قبل غلق سوق الانتقالات الخميس المُقبل.

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