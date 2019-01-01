انضم باريس سان جيرمان لصراع الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأرجنتيني ديبالا، خاصةً وأن يوفنتوس أبدى عدم ممانعته ببيع اللاعب في سوق الانتقالات الحالي وقام بعرضه على مانشستر يونايتد سعياً لمبادلته مع لوكاكو.

أشارت مصادر كانال بلس أن الفريق الفرنسي تقدم بعرض رسمي للبيانكونيري لضم ديبالا وقام بعرض 60 مليون يورو، ويسعى لعرض الراتب المناسب من أجل إقناعه بقبول عرض باريس تحسباً لرحيل نيمار الصيف الحالي.

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