الهولندي قد يتأخر وصوله لتورينو

أشارت مصادر صحيفة تليغراف الهولندية أن دي ليخت لديه إتفاق شفهي مع أياكس على أن يرحل في الموسم المقبل مقابل 45 أو 50 مليون يورو.

أضافت أيضاً أن دي ليخت يفضل الانضمام ليوفنتوس لأن البيانكونيري هو الأكثر جدية بالتعاقد معه من بين كل الأندية الأخرى.