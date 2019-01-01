نشر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو على موقعه الخاص أخباراً تشير إلى أن مالك فريق فيورنتينا روكو كوميسو أكد أن كييزا ليس للبيع، وأنه مستمر مع الفريق لموسمٍ آخر على الأقل.

وارتبط اسم صاحب الـ21 عاماً بالانضمام ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف الحالي، كما أنه لفت أنظار العديد من الفرق الكبيرة بأدائه في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً.

وقال مالك الفيولا عن كييزا: "بالرغم من أن هناك أشياء لا أعرفها، إلا أنه باقٍ لموسم آخر"، وأضاف: "لقد نشأ في فلورينسا، بالإضافة إلى أن والديه يعيشان هنا ويحبان فيورنتنيا".