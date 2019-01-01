أبدى ميلان اهتمامه بالتعاقد مع التركي "مريح ديميرال" الوافد الجديد ليوفنتوس في سوق الانتقالات الحالي، قادماً من صفوف ساسولو، في صفقة كلفت البيانكونيري 18 مليون يورو.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الصفقة من الصعب حدوثها، إلا إذا كان العرض مغرياً للغاية ولكن المدير الرياضي للسيدة العجوز سيشترط وضع خيار إعادة شراءه في حال بيعه.