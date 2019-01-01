ماتيا بيرين يقترب من الانضمام لبنفيكا البرتغالي
اقترب الإيطالي ماتيا بيرين من الانضمام لصفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن خرج من حسابات المدرب الجديد ساري عقب عودة جيانلويجي بوفون مجدداً في صفقة انتقال حر.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن بيرين سينضم لنسور البرتغال على سبي الإعارة مع إجبارية الشراء مقابل 15 مليون يورو.
يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ماورو إيكاردي
أبدى يوفنتوس اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع الأرجنتيني "ماورو إيكاردي" مهاجم الإنتر، بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات المدرب الجديد "كونتي" الذي رفض بقاء اللاعب في الفريق.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن البيانكونيري سيحتاجوا أولاً لبيع هيجواين وربما مانذوكيتش أيضاً من أجل ضم إيكاردي، بعد مقابلة وكيلة أعماله "واندا نارا" في الأسابيع القليلة الماضية.
تمهيداً للانضمام، دي ليخت يسافر إلى تورينو في الساعات القليلة المقبلة
الهولندي يستعد للفحص الطبي مع البيانكونيري
يستعد الهولندي "دي ليخت" للسفر إلى تورينو في الساعات القليلة المقبلة من أجل إجراء الفحص الطبي مع يوفنتوس تمهيداً للتوقيع للفريق، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين الطرفين.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الإتفاق بين الطرفين تم يوم أمس السبت مقابل حوالي 70 مليون يورو، ولم يتبقَ سوى الفحص الطبي والتوقيع.
ماتيس دي ليخت في طريقه إلى يوفنتوس
صرحت بعض التقارير بأن يوفنتوس قد أنهى صفقة ماتيس دي ليخت، وأضافت التقارير أن البيانكونيري الذي يتصارع مع باريس سان جيرمان وبرشلونة في ضم اللاعب قد عرض 70 مليون يورو لضم اللاعب وهو ما تمت الموافقة عليه من قِبل نادي أياكس.
كما ذكرت تقارير خاصة بصحيفة "Gazzetta dello Sport" أن هناك شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو أُضيف للعقد الذي تمت الموافقة عليه من الفريق الهولندي.
بايرن يرغب باستعادة ماريو مانذوكيتش
انضم بايرن ميونخ لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الكرواتي ماريو مانذوكيتش بجانب بروسيا دورتموند الذي أبدى اهتماماً جاداً به في الفترة الأخيرة.
أشارت مصادر لا جازيتا ديلو سبورت أن البافاري دخل في سباق مانذوكيتش وأن اللاعب بات يفكر جدياً في العودة للدوري الألماني مجدداً.
وست هام مهتم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sky Sports" بأن نادي وست هام مهتم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس.
وكان الأرجنتيني قد انتقل في إلى ميلان على سبيل الإعارة ومنها إلى تشيلسي الي مازال مُعاراً معهم حتى الآن، وليس في خطط ماوريزيو ساري الإستعانة باللاعب في صفوف البيانكونيري ولذا فيسعى الفريق لبيع اللاعب.
يوفنتوس يتفق مع أياكس على قيمة انتقال دي ليخت
يوفنتوس يحسم صفقة دي ليخت
توصل يوفنتوس أخيراً إلى إتفاق مع أياكس على قيمة انتقال دي ليخت إلى صفوف البيانكونيري حسبما أشارت أخر التقارير الصادرة من إيطاليا، والتي تنبأت باقتراب حسم الصفقة.
طبقاً لمصادر لا جازيتا ديلو سبورت فأن الإتفاق تم مقابل 70 مليون يورو وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية في الساعات المُقبلة وسيتحصل على راتب سنوي قيمته 12 مليون يورو.
يوفنتوس يرغب ببيع سامي خضيرة هذا الصيف
يسعى يوفنتوس للتخلص من بعض اللاعبين منذ مجئ ساري وأحد هؤلاء هو الألماني سامي خضيرة الذي سيحاول البيانكونيري بيعه هذا الصيف، وسيجد أندية كثيرة مهتمة بضمه.
طبقاً لمصادر لاجازيتا ديلو سبورت فأن اللاعب لديه العديد من العروض من أندية الدوري الأمريكي، بشكتاش وفناربخشة ولكنه يفضل العودة للدوري الألماني مجدداً.
دي ليخت قد يصل غداً لإجراء الفحص الطبي
دي ليخت على وشك الانضمام لليوفي
اقترب الهولندي دي ليخت أكثر من أي وقت مضى من الانضمام لصفوف يوفنتوس، بعد أن أشارت أخر التقارير بأن اللاعب سيخوض الفحص الطبي قريباً للغاية.
أكدت مصادر "مومبلانو" أن قائد أياكس قد يصل غداً إلى تورينو مساء الجمعة من أجل أن يخوض الفحص الطبي يوم السبت المُقبل تمهيداً لانضمامه للبيانكونيري.
يوفنتوس يتقدم بعرض جديد لضم ماتيس دي ليخت
وفقاً لصحيفة "Telegraf" فإن نادي يوفنتوس قد عاد مرة آخرى لتقديم عرض جديد إلى أياكس لضم المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بقيمة 67 مليون يورو.
وتُشير التقارير بأن اللاعب بالفعل قد وافق على الشروط الشخصية بشأن انتقاله، ولكن الفريق الهولندي يقدر قيمة اللاعب بمبلغ 75 مليون يورو.
ويأمل البيانكونيري في إبرام الصفقة خلال أيام حتى يتمكنوا من تقديم اللاعب كصفقة جديدة ليسافر مع الفريق للمعسكر التحضيري المُقام في آسيا.
يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت
البيانكونيري على وشك ضم الهولندي
اقترب يوفنتوس بشكل كبير من حسم صفقة دي ليخت بعد المفاوضات الطويلة بين الطرفين مؤخراً، ومما ساعد على ذلك انسحاب الأندية الآخرى من السباق وخاصةً مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن الطرفين يتفقا على الرتوش الأخيرة للصفقة، وأنه قد يُعلن رسمياً عن توقيعه للسيدة العجوز يوم السبت المقبل كحد أقصى.
سولشاير يُصرح بأن بوجبا ولوكاكو لم يتلقوا عروضاً حقيقية حتى الآن
صرح أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن نجوم الفريق مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو لم يتلقوا أي عروض مقنعة حقيقية حتى الآن.
وكان قد أرتبط أسم اللاعب الفرنسي بوجبا ارتباطا وثيقاً بكلً من ريال مدريد ويوفنتوس الذين يسعون لضم اللاعب، في حين أن المهاجم البلجيكي لوكاكو هو هدف لإدارة الإنتر.
بايرن ميونخ مهتم بإعادة ماندجوكيتش مرة آخرى من يوفنتوس
بحسب ما أفادت به صحيفة "Sport Bild" بأن بايرن ميونخ يسعى لإعادة مهاجمه السابق ماريو ماندجوكيتش من يوفنتوس.
وكان قد غادر الكرواتي الفريق البافاري في 2014 لينضم إلى أتلتيكو مدريد لمدة عام واحد فقط قبل أن يتجه إلى مدينة تورينو ليكون ضمن صفوف البيانكونيري، ولكن أبطال الدوري الإيطالي يفكرون في بيع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.
وتأمل إدارة بايرن ميونخ في إستقطاب اللاعب ليُضيف دعم هجومي للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي.
هيجواين مصمم على البقاء مع يوفنتوس
البيبيتا لا يريد الرحيل
يصمم المهاجم الأرجنتيني "جونزالو هيجواين" على البقاء في صفوف يوفنتوس على الرغم أن ناديه لا يمانع ببيعه في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن اهتمام روما بضم اللاعب لم يكن مغرياً له، لذا فهو يفضل الاستمرار مع البيانكونيري على الانتقال لصفوف الجيالوروسي.
يوفنتوس يرفض عرضاً إنجليزياً لمويس كين
رفض يوفنتوس عرضاً رسمياً من إحدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التعاقد مع المهاجم الواعد "مويس كين" بسبب قناعة ساري الكبيرة بقدرات اللاعب.
أشارت مصادر لا جازيتا ديلو سبورت أن السيدة العجوز رفضت عرضاً من التوفيز بقيمة 30 مليون يورو ولا ترغب بالتفريط في اللاعب.
بروسيا دورتموند مهتم بالتعاقد مع مانذوكيتش
أبدى بروسيا دورتموند اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع ماريو مانذوكيتش لاعب يوفنتوس، حيث يسعى الفريق الألماني لتدعيم صفوفه بكل قوة من أجل المنافسة مجدداً على لقب الدوري.
أشارت مصادر كورييري تورينو بإن البي في بي يريد ضم اللاعب الكرواتي ولكن البيانكونيري يرغب بتجديد عقده والحفاظ عليه.
دي ليخت قد يستمر مع أياكس لموسم آخر
الهولندي قد يتأخر وصوله لتورينو
أشارت مصادر صحيفة تليغراف الهولندية أن دي ليخت لديه إتفاق شفهي مع أياكس على أن يرحل في الموسم المقبل مقابل 45 أو 50 مليون يورو.
أضافت أيضاً أن دي ليخت يفضل الانضمام ليوفنتوس لأن البيانكونيري هو الأكثر جدية بالتعاقد معه من بين كل الأندية الأخرى.
قريباً سيخضع كريستيان روميرو للفحص الطبي في يوفنتوس
وفقاً لما نشرتة صحيفة "Calcio Mercato" الإيطالية فأنه من المُقرر أن يخضع المدافع كريستيان روميرو لاعب جنوى السابق لفحص طبي قريباً في يوفنتوس قبل انتقالة بشكل دائم.
وقد اختار البيانكونيري الشاب البالغ من العمر 21 عاماً كأحد اللاعبين الواعدين في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، ويسعى المدرب ماوريزيو ساري إلى جلب تعزيزات إضافية قبل بداية الموسم الجديد.
وكان اللاعب كريستيان روميرو قد سجل هدفين وصنع مثلهما في 27 مباراة خاضها مع جنوى في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
يوفنتوس يجهز عرضاً رسمياً لضم بول بوجبا
البيانكونيري يتحرك ليستعيد النجم الفرنسي
بدأ يوفتوس تحركاته من أجل استعادة الفرنسي "بول بوجبا" وضمه مرة آخرى، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أن السيدة العجوز يستعدوا لتقديم عرض رسمي لضمه.
أكدت مصادر "تايمز" بإن البيانكونيري يجهزوا عرضاً قيمته 120 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب
ماوريزيو ساري مهتم بكيران تريبير لاعب توتنهام
وفقاً لما صرح به الصحفي أوريليو كابالدي بأن ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيران جون تريبير مدافع توتنهام.
وأضاف الصحفي الإيطاليي لصحيفة "Transfer Window Podcast" أن المدرب صرح بأنه سعيد للغاية إذا تمكن النادي من التوقيع مع اللاعب، وأنه يقتنع إقتناع تام بأن البيانكونيري يحتاج للاعبين مندفعين ويريدون أن يحدثوا الفارق مثل لاعب السبيرز.
دي ليخت متخوف من أسلوب وطريقة لعب ماوريزيو ساري
لاعب أياكس لم يتخذ القرار
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "La Gazzetta dello Sport" أن ماتيس دي ليخت لاعب أياكس قد تواصل مع المدرب ماوريزيو ساري في محاولة منه لاكتشاف أسلوب وطريقة لعب المدرب بسبب مخاوفه بشأن أسلوب لعب الفريق الذي من الممكن أن لا يتناسب مع طبيعة أسلوب الهولندي في الملعب.
وصرحت بعض التقارير أن هذه المخاوف قد تُعطل إكتمال صفقة انتقال اللاعب لصفوف البيانكونيري وأنها من شأنها أن تغير وجهة اللاعب إلى فريق آخر، خاصة مع استمرار مانشستر يونايتد المستمرة في محاولة ضم اللاعب.
بوجبا يفضل العودة ليوفنتوس عن الانضمام لريال مدريد
بوجبا يريد اللعب مجدداً للبيانكونيري
قد يبدو ريال مدريد في وضع أفضل للتعاقد مع بول بوجبا، لأنه أكثر جدية من يوفنتوس في التعاقد مع لاعب وسط، ولكن طبقاً لأخر التقارير فإن اللاعب يفضل العودة للبيانكونيري.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن بوجبا يريد إما الريال أو يوفنتوس، ولكنه يفضل الرجوع مجدداً لتورينو، ومع ذلك يظل الملكي هو المفضل للتوقيع مع اللاعب.
يوفنتوس يحول أنظاره إلى روميلو لوكاكو
حول يوفنتوس أنظاره إلى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة، بعد أن علم بأن الفريق الإنجليزي لا يمانع ببيع مهاجمه البلجيكي هذا الصيف.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن البيانكونيري يفكروا جدياً في التحرك لضم لوكاكو ولكنهم سيواجهوا منافسة شرسة من الإنتر الذي تواصل مع إدارة اليونايتد مؤخراً من أجل ضم اللاعب.
وكيل أعمال كانسيلو يعرضه على برشلونة!
قام البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال جواو كانسيلو بعرض موكله على فريق برشلونة في الساعات الأخيرة، في محاولة لاستغلال حاجة العملاق الكتالوني لضم ظهير أيمن بسبب عدم الاقتناع بسيميدو.
حيث أشارت مصادر راديو "راك" بأن اللاعب تم عرضه على إدارة البلوجرانا في انتظار ردهم، كما أن هناك مفاوضات من مانشستر سيتي لضمه أيضاً.
رسمياً.. يوفنتوس يعلن عن التعاقد مع ميريح ديميرال
أعلن يوفنتوس بصفة رسمية عن التعاقد مع التركي "ميريح ديميرال" مدافع ساسولو في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري حوالي 18 مليون يورو.
يعتبر ديميرال الذي انضم بعقد مدته خمس سنوات هو الصفقة الخامسة للسيدة العجوز هذا الصيف بعد كل من بوفون، رامسي، رابيو ولوكا بيلجريني.
روما مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين
وفقاً لصحيفة "Calcio Mercato" الإيطالية فأن روما مهتم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس.
وكان يأمل البيانكونيري في بيع المهاجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الحالية قبل إنطلاق الموسم الجديد وبعد أن تقرر عدم ملائمته لخطط المدرب الجديد ماوريزيو ساري.
روما يواصل محاولاته من أجل ضم هيجواين
واصل روما محاولاته مع جونزالو هيجواين من أجل إقناعه بالقدوم لنادي العاصمة الإيطالية، وهي مهمة لن تكون سهلة إطلاقاً لأن البيبيتا يفضل البقاء مع يوفنتوس عن الانضمام للذئاب.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن المدير الرياضي الجديد للجيالوروسي "بيتراكي" قام بالتواصل بشكل شخصي مع الأرجنتيني من أجل إشعاره بجدية روما في التعاقد معه.
يوفنتوس سيستمع للعروض المقدمة للاعبه مانكوسو
يستعد يوفنتوس لتقييم العروض التي ستأتي من أجل بيع اللاعب "ليونارد مانكوسو" الذي أُعير إلى بيسكارا في الموسم الماضي، وقدم موسماً رائعاً حيث نجح في تسجيل 19 هدف في 35 مباراة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن البيانكونيري اجتمعوا مع وكلاء أعمال اللاعب لتقييم وضعه داخل الفرق، مع وجود اهتمام من إمبولي بالتعاقد معه.
يوفنتوس يتقدم بعرض رسمي أول لدي ليخت
يوفنتوس يتحرك رسمياً لضم المدافع الهولندي
بدأ يوفنتوس تحركاته الرسمية سعياً للتعاقد مع الهولندي "دي ليخت" مدافع أياكس وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ووسط صراع من أندية آخرى على ضمه أبرزها السيتي وبرشلونة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن العرض الأول للبيانكونيري عبارة عن 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى كمتغيرات، ومن المتوقع ألا يلقى قبول العملاق الهولندي.
رسمياً.. بوفون يعود ليوفنتوس مرة آخرى
الأسطورة بوفون يعود لبيته مجدداً
أعلن يوفنتوس رسمياً عن التعاقد مجدداً مع الأسطورة "جيانلويجي بوفون" لمدة عام، ليعود اللاعب إلى بيته مرة آخرى بعد أن شارك مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.
جاء انضمام بوفون للبيانكونيري بعد أن انتهى عقده مع الفريق الفرنسي، ومن المتوقع أن يتواجد على دكة البدلاء ليكون احتياطياً للبولندي تشيزني.
جيانلويجي بوفون على وشك العودة مجدداً لصفوف يوفنتوس
أسطورة البيانكونيري يعود للفريق بعد عام من رحيله
اقتربت عودة بوفون للبيانكونيري أكثر من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن يصل اللاعب إلى عيادات النادي في الساعات القليلة المُقبلة من أجل الخضوع للفحص الطبي.
سينضم بوفون للسيدة العجوز مرة آخرى مجاناً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يكون احتياطياً لتشيزني في الموسم المُقبل.
صراع برتغالي على ضم ماتيا بيرين
يتنازع عملاقا كرة القدم البرتغالية وهما بورتو وبنفيكا على التعاقد مع الإيطالي "ماتيا بيرين" حارس مرمى يوفنتوس خاصةً مع اقتراب عودة بوفون مما سيعني قلة مشاركاته في الموسم المُقبل.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن بورتو وبنفيكا مهتمان بماتيا بيرين ولكن حارس جنوى السابق يرغب في البقاء داخل إيطاليا.
كالياري يرغب باستعارة بيلجريني
أبدى فريق كالياري رغبته باستعارة الوافد الجديد "لوكا بيلجريني" بين صفوفه حتى نهاية الموسم، بعد أن أنضم للبيانكونيري قادماً من فريق روما.
كان بيلجريني قد انضم للسيدة العجوز في صفقة مبادلة مع سبينازولا بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 9 مليون يورو للذئاب، وبحسب سكاي سبورتس فأن ساري سيقيم اللاعب في تحضيرات الموسم قبل أن يقرر إعارته من عدمها.
مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم بونوتشي
أعاد السيتي اهتمامه بالمدافع الإيطالي "ليوناردو بونوتشي" لاعب يوفنتوس، خاصةً وأن البيانكونيري لا يمانع ببيعه ولكن بشرط حصوله على عرض مناسب، لتمويل صفقة دي ليخت في المقابل.
طبقاً لمصادر "كورييري ديلو سبورت" فإن السيتي سيحاول مجدداً مع بونوتشي حيث يسعى السماوي لضم مدافع جديد، ويبدو أن ليستر سيتي مصمم على الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني للتفريط في ماجواير.
روما مهتم بضم هيجواين من يوفنتوس
الأرجنتيني مطلوب من قبل الذئاب
يرغب فريق روما بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي خرج من حسابات فريقه تماماً، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع تشيلسي الإنجليزي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري لا يمانع برحيل مهاجمه إلى العاصمة الإيطالية، ولكن الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب على تلك الخطوة.
رسمياً.. آرون رامسي لاعباً ليوفنتوس
أصبح الويلزي "آرون رامسي" لاعباً في صفوف يوفنتوس بشكل رسمي، بعد أن انتهى عقده مع آرسنال بحلول 1 يوليو، وكان قد توصل إلى إتفاق في وقت سابق مع البيانكونيري على أن ينضم مجاناً.
خضع اللاعب للفحص الطبي اليوم في عيادات الفريق، ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات بدايةً من يوم غد، وسيحصل على راتب إسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.
جونزالو هيجوان يعود مرة آخرى إلى يوفنتوس
أفادت بعض التقارير أن نادي تشيلسي أكد أن جونزالو هيجواين قد ترك النادي عائداً إلى صفوف يوفنتوس مرة آخرى، وأضاف التقرير أن البلوز لم يُمددوا الإعارة مع اللاعب أو يُفعلوا بند الشراء الدائم.
وكانت هُناك بعض الإشاعات السابقة التي أدعت بأن اللاعب الذي أنتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة قد وقع بالفعل عقد انتقال دائم مع الفريق الإنجليزي.
الدحيل يرغب بضم لاعب آخر من يوفنتوس
بعد التعاقد مع المغربي "مهدي بنعطية" في الموسم الماضي، أبدى فريق الدحيل القطري اهتمامه بضم لاعب آخر من صفوف يوفنتوس وهو الفرنسي ماتويدي.
طبقاً لمصادر موقع فوت 365 فأن الدحيل تواصلوا مع ماتويدي من أجل جس نبض اللاعب الذي يتبقى في عقده 12 شهراً فقط، ولكن يبدو أن رغبته هي البقاء في صفوف البيانكونيري.
يوفنتوس يسعى لبيع سامي خضيرة وماتويدي في الميركاتو الحالي
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Tuttosport" أن يوفنتوس يسعى لبيع اثنين من لاعبي خط الوسط، وهما الألماني سامي خضيرة والفرنسي بليز ماتويدي في سوق الانتقالات الحالي.
خاصة بعد إنتهاء صفقة أدريان رابيو الذي سينضم للبيانكونيري في صفقة مجانية بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جريمان.
باريس يرغب بالتعاقد مع بونوتشي
يحاول باريس سان جيرمان استغلال اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع دي ليخت من أجل الانقضاض على أحد أبرز مدافعيه وهو الإيطالي ليوناردو بونوتشي.
طبقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقع جول، فأن الفريق الفرنسي بدأ محادثاته مع البيانكونيري من أجل التعاقد مع بونوتشي ولكن المحادثات لا تزال في بدايتها.
لوكا بيلجريني يجري الفحص الطبي في يوفنتوس
لوكا بيلجريني يقترب للانضمام لصفوف السيدة العجوز
أكد نادي يوفنتوس وصول "لوكا بيلجريني" لاعب روما السابق إلى مقر النادي من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً ليكون لاعباً جديداً في صفوف البيانكونيري.
سينضم لوكا للسيدة العجوز في مبادلة مع روما، على أن يذهب سبينازولا للجهة المُقابلة ويتم دفع مبلغ إضافي يصل إلى 9 مليون يورو.
لاعب بيرنلي الشاب حاز على اهتمام يوفنتوس
بحسب ما جاء من "Lancashire Live" بأن لاعب بيرنلي دوايت ماكنيل قد حاز على اهتمام يوفنتوس.
وقدم اللاعب أداءاً جيداً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم تحت 21 عاماً، وتُشير التقارير أن البيانكونيري أصبح يراقب اللاعب عن كثب.
جدد اللاعب صاحب الـ19 عاماً عقده مع بيرنلي في يناير الماضي ليستمر ضمن صفوف النادي حتى عام 2023.
ماتيس دي ليخت يقترب ليُعلن رسمياً كلاعباً في صفوف يوفنتوس
انتصر يوفنتوس في صراع الفرق الكبرى لضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.