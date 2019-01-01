باريس يرغب بالتعاقد مع بونوتشي
يحاول باريس سان جيرمان استغلال اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع دي ليخت من أجل الانقضاض على أحد أبرز مدافعيه وهو الإيطالي ليوناردو بونوتشي.
طبقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقع جول، فأن الفريق الفرنسي بدأ محادثاته مع البيانكونيري من أجل التعاقد مع بونوتشي ولكن المحادثات لا تزال في بدايتها.
لوكا بيلجريني يجري الفحص الطبي في يوفنتوس
لوكا بيلجريني يقترب للانضمام لصفوف السيدة العجوز
أكد نادي يوفنتوس وصول "لوكا بيلجريني" لاعب روما السابق إلى مقر النادي من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً ليكون لاعباً جديداً في صفوف البيانكونيري.
سينضم لوكا للسيدة العجوز في مبادلة مع روما، على أن يذهب سبينازولا للجهة المُقابلة ويتم دفع مبلغ إضافي يصل إلى 9 مليون يورو.
لاعب بيرنلي الشاب حاز على اهتمام يوفنتوس
بحسب ما جاء من "Lancashire Live" بأن لاعب بيرنلي دوايت ماكنيل قد حاز على اهتمام يوفنتوس.
وقدم اللاعب أداءاً جيداً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم تحت 21 عاماً، وتُشير التقارير أن البيانكونيري أصبح يراقب اللاعب عن كثب.
جدد اللاعب صاحب الـ19 عاماً عقده مع بيرنلي في يناير الماضي ليستمر ضمن صفوف النادي حتى عام 2023.
ماتيس دي ليخت يقترب ليُعلن رسمياً كلاعباً في صفوف يوفنتوس
انتصر يوفنتوس في صراع الفرق الكبرى لضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.