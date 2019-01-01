البيانكونيري على وشك ضم الهولندي

اقترب يوفنتوس بشكل كبير من حسم صفقة دي ليخت بعد المفاوضات الطويلة بين الطرفين مؤخراً، ومما ساعد على ذلك انسحاب الأندية الآخرى من السباق وخاصةً مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن الطرفين يتفقا على الرتوش الأخيرة للصفقة، وأنه قد يُعلن رسمياً عن توقيعه للسيدة العجوز يوم السبت المقبل كحد أقصى.