يسعى يوفنتوس للتخلص من بعض اللاعبين منذ مجئ ساري وأحد هؤلاء هو الألماني سامي خضيرة الذي سيحاول البيانكونيري بيعه هذا الصيف، وسيجد أندية كثيرة مهتمة بضمه.

طبقاً لمصادر لاجازيتا ديلو سبورت فأن اللاعب لديه العديد من العروض من أندية الدوري الأمريكي، بشكتاش وفناربخشة ولكنه يفضل العودة للدوري الألماني مجدداً.