يوفنتوس يحسم صفقة دي ليخت

توصل يوفنتوس أخيراً إلى إتفاق مع أياكس على قيمة انتقال دي ليخت إلى صفوف البيانكونيري حسبما أشارت أخر التقارير الصادرة من إيطاليا، والتي تنبأت باقتراب حسم الصفقة.

طبقاً لمصادر لا جازيتا ديلو سبورت فأن الإتفاق تم مقابل 70 مليون يورو وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية في الساعات المُقبلة وسيتحصل على راتب سنوي قيمته 12 مليون يورو.