أبدى ديبالا رغبته في البقاء مع يوفنتوس هذا الصيف، بعد أن أشارت بعض التقارير أن البيانكونيري قام بعرض اللاعب على مانشستر يونايتد في مبادلة مع لوكاكو.

أفادت مصادر سكاي سبورتس أن النجم الأرجنتيني يريد البقاء مع السيدة العجوز، وسيعود من أجازته مبكراً من أجل التأقلم مع طرق لعب ماوريتسو ساري،، لذا سينهي أجازته مبكراً وينضم للتدريبات يوم 5 أغسطس المقبل.