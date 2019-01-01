تراجع يوفنتوس عن نيته للتفريط في المدافع الجديد "مريح ديميرال" الذي يضغط ميلان بقوة من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات، برغم انضمامه حديثاً قادماً من ساسولو.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري لن يبيعوا المدافع التركي في الصيف الحالي، قرروا تجاهل كل العروض والإبقاء عليه.