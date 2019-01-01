أبدى الأرجنتيني ديبالا رغبته بالبقاء في صفوف يوفنتوس هذا الصيف، على أن يكون اللاعب جزءاً من مشروع المدرب الجديد ماوريتسو ساري الذي ألمح لاستخدامه في مركز المهاجم الصريح.

أشارت مصادر كورييري ديلو سبورت إلى أن ممثلي اللاعب أخبروا إدارة البيانكونيري بنية اللاعب في البقاء، على الرغم من وجود اهتمام إنجليزي لضمه من مانشستر يونايتد وتوتنهام.