لا يرغب يوفنتوس ببيع إحدى لاعبيه إلى منافس مباشر له على كل الألقاب المحلية الموسم المقبل، ومن بينهم الإنتر الذي يسعى لاستعادة أمجاده بقيادة كونتي.

أشارت مصادر لاجازيتا ديلو سبورت أن باراتيشي المدير الرياضي للبيانكونيري يفضل بيع الأرجنتيني ديبالا إلى أي فريق خارج إيطاليا عن التفريط فيه للنيراتزوري.

اضغط للمزيد