أبدى الأرجنتيني ديبالا استيائه الشديد من محاولات مسئولي يوفنتوس لإرغامه على الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، على الرغم أنه يسعى للبقاء مع البيانكونيري في الموسم المقبل بعد التعاقد مع المدرب ماوريتسو ساري.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الغضب العارم لديبالا سيجعله يفكر جدياً في عرض مانشستر يونايتد الذي يرغب بمبادلته مع لوكاكو، ولكنه يفضل التحدث مع ساري أولاً قبل أن يتخذ قراره النهائي.