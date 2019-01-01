أبدى روجاني موافقته على الانضمام لروما، بعد أن استمرت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً، وبعد أن أيقن اللاعب صعوبة حصوله على الفرصة بعد ضم ديميرال ودي ليخت.

أشارت مصادر سبورت إيطاليا أن روجاني وافق على عرض الجيالوروسي، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة الأسبوع المقبل بصيغة الإعارة مع أحقية أو إلزامية الشراء.

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