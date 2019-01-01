بحسب ما أفادت به صحيفة "Sky Sports" أن مفاوضات يوفنتوس لضم ماتيس دي ليخت لم تكتمل حتى الأن بسبب تمسك نادي أياكس بمبلغ 75 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

وكان البيانكونيري يأمل في الحصول على الهولندي في موسم الانتقالات الحالي بعقد مدته خمس سنوات، لكن لم تتم الصفقة حتى الآن بسبب تمسك بطل الدوري الهولندي بهذا المبلغ الضخم.