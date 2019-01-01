البيانكونيري يبحث عن أداة لتمويل الصفقة

يسعى يوفنتوس لإعادة "بول بوجبا" مجدداً إلى صفوفه هذا الصيف بعد أن أبدى رغبته في ترك مانشستر يونايتد من أجل خوض تحدي جديد على حد تعبيره.

طبقاً لمصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت، فأن البيانكونيري يريد الاستعانة بشركة أديداس من أجل تمويل صفقة بوجبا وإعادته مجدداً للفريق الذي شهد أفضل فترات تألقه على الإطلاق.