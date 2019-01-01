بوجبا يريد اللعب مجدداً للبيانكونيري

قد يبدو ريال مدريد في وضع أفضل للتعاقد مع بول بوجبا، لأنه أكثر جدية من يوفنتوس في التعاقد مع لاعب وسط، ولكن طبقاً لأخر التقارير فإن اللاعب يفضل العودة للبيانكونيري.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن بوجبا يريد إما الريال أو يوفنتوس، ولكنه يفضل الرجوع مجدداً لتورينو، ومع ذلك يظل الملكي هو المفضل للتوقيع مع اللاعب.