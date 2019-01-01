البيبيتا لا يريد الرحيل

يصمم المهاجم الأرجنتيني "جونزالو هيجواين" على البقاء في صفوف يوفنتوس على الرغم أن ناديه لا يمانع ببيعه في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن اهتمام روما بضم اللاعب لم يكن مغرياً له، لذا فهو يفضل الاستمرار مع البيانكونيري على الانتقال لصفوف الجيالوروسي.