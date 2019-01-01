اقترب إيفرتون من التعاقد مع مهاجم يوفنتوس "كين" بعد أن توصل إلى إتفاق مع البيانكونيري على قيمة الصفقة حسبما أجمعت أغلب المصادر في الساعات القليلة الماضية.

أشارت تقارير سكاي سبورتس أن الفريق الإنجليزي سيدفع حوالي 40 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الموهوب، دون وجود خيار لإعادة الشراء، ولكن ستكون هناك أفضلية للسيدة العجوز حال قرر التوفيز بيعه مستقبلاً.