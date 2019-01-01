لم ييأس أتلتيكو مدريد الإسباني من قدرته على ضم مدافع يوفنتوس الجديد مريح دييمرال، والذي يسعى خلفه منذ بداية الصيف، ولكن يبدو أن البيانكونيري مصمم على موقفه برغم التعاقد مع دي ليخت.

أشارت مصادر النسخة الإيطالية من موقع جول بأن الروخيبلانكوس عرض 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كإضافات، ولكن السيدة العجوز لديها ثقة بقدرات المدافع التركي.