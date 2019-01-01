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أخبار انتقالات ريال مدريد | ميليتاو أولوية قصوى في الصيف، واليونايتد يحاول الحفاظ على راشفورد

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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اليونايتد يحاول الحفاظ على راشفورد

2019-01-18T20:43:18Z

من اهتمام ريال مدريد به

يحاول مانشستر يونايتد الحفاظ على مهاجمه الإنجليزي راشفورد، خاصةً وأن ريال مدريد مهتم بالتوقيع معه إن أُتيحت الفرصة.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الشياطين الحمر سيحاولوا الإبقاء على اللاعب من خلال مضاعفة راتبه الحالي وتجديد عقده.

Pro Shots

ميليتاو أولوية قصوى في الصيف

2019-01-18T20:41:39Z

لتدعيم الدفاع

أبدى فريق ريال مدريد اهتماماً كبيراً للغاية بموهبة بورتو ميليتاو تمهيداً لضمه في الصيف المقبل من أجل دعم خط الدفاع.

ويسعى الملكي لحل أزمته الدفاعية التي يعاني منها بوضوح في الموسم الحالي بتجديد دماء الفريق وبحسب الصحف الإسبانية فأن المرينجي وجد ضالته في ميليتاو.

رسمياً.. كيكو كاسيا ينضم لليدز يونايتد

2019-01-17T21:27:12Z

بصفة نهائية

أعلن فريق ليدز يونايتد يوم أمس الخميس عن التوقيع رسمياً مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا قادماً من صفوف ريال مدريد.

وانضم كاسيا بعقد مدته أربع سنوات ونصف في صفقة مجانية، وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام لفريق تاريخي مثل ليدز والعمل تحت قيادة مدرب مثل بيلسا.

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آرسنال يرغب بضم خاميس رودريجيز

2019-01-17T21:24:05Z

بعد انتهاء إعارته

يرغب فريق آرسنال بتعويض الرحيل المتوقع للألماني مسعود أوزيل الذي لا يعيش فترة سعيدة مع المدرب أوناي إيمري وذلك بضم صانع ألعاب جديد.

وبحسب صحيفة بيلد فأن الفريق اللندني يستهدف التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز وذلك فور انتهاء إعارته مع البافاري.

كاسيا على وشك الانضمام لليدز يونايتد

2019-01-16T20:24:47Z

يستعد للفحص الطبي

اقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من اكمال انتقاله إلى ليدز يونايتد، حيث يستعد اللاعب للسفر إلى إنجلترا لاستكمال إجراءات رحيله عن الملكي.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

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توقف مفاوضات ريال مدريد مع بياتيك

2019-01-16T20:21:07Z

اللاعب أقرب لميلان

أبدى ريال مدريد اهتماماً كبيراً بضم البولندي بياتيك مهاجم جنوى والذي يقدم أداءاً رائعاً وينافس على صدارة هدافي الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ولكن المفاوضات بين الطرفين توقفت.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن المناقشات بين الناديين تعطلت بعد أن أصبح اللاعب أقرب للانضمام لصفوف ميلان على سبيل الإعارة بحسب ميدياست.

كاسيا يريد الانتقال لليدز يونايتد

2019-01-14T20:35:08Z

والمفاوضات مستمرة

أبدى الحارس الإسباني كاسيا رغبة بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، خاصةً وأنه أصبح الخيار الثالث وفي ظل وجود اهتمام من إنجلترا.

وبحسب الصحفي جيليم بالاغ فأن اللاعب يريد الرحيل لليدز يونايتد كما أن ريال مدريد يرغب ببيعه مما قد يسهل من إتمام الصفقة في الشهر الحالي.

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مارسيلو قد يرحل بنهاية الموسم

2019-01-14T20:33:09Z

وسط اهتمام يوفنتوس

يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه علاقته مع سولاري ليست على ما يرام.

وطبقاً لمصادر دياريو جول فأن مارسيلو غير سعيد بتفضيل سولاري للناشئ ريجيلون عليه في مباراة ريال بتيس الأخيرة وقد يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس ومزاملة رونالدو مرة آخرى.