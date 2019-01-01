ريال مدريد يقرر عرض مارسيلو للبيع
في الصيف المقبل
يبدو أن أيام البرازيلي مارسيلو في ريال مدريد باتت معدودة بعد أن تم تهميش اللاعب من قبل المدرب الأرجنتيني سولاري، حيث بات اللاعب حبيس الدكة في الأونة الأخيرة.
وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن ريال مدريد سيطلب ما لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط فيه، وسط اهتمام كبير من يوفنتوس.
مورينيو يتحدث عن شائعات هازارد
ويتوقع نجاحه مع الملكي
لم يفوت البرتغالي جوزيه مورينيو الفرصة للحديث عن لاعبه السابق إيدين هازارد خاصةً مع كثرة الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد خاصةً وأنها رغبة اللاعب.
وأشار سبشيال وان إلى أن النجم البلجيكي يملك كل المقومات اللازمة للنجاح مع الملكي، من حيث العقلية، الشخصية ومن قبلهما الإمكانيات الفنية العالية بطبيعة الحال ولكنه رفض وضع توقعه بخصوص مصيره وهل سيستمر مع تشيلسي أم سيرحل.
بيريز لا يمانع بالتفريط في أسينسيو
بشرط وجود عرض مناسب
أشارت بعض التقارير إلى عدم ممانعة فلورنتينو بيريز بالتفريط في الإسباني الموهوب ماركو أسينسيو ولكن بشرط وجود عرض مناسب خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات سولاري.
لا يشارك أسينسيو بكثرة في الفترة الماضية أو منذ رحيل زيدان تقريباً حيث تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وهو ما شجع بعض المصادر الإسبانية على توقع رحيله وسط وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي.
ريال مدريد ينوي عرض جاريث بيل للبيع
في الصيف المقبل
يبدو أن بيريز بدأ يفقد صبره بخصوص الويلزي جاريث بيل خاصةً وأنه لا يستطيع تقديم مستوى ثابت مع الفريق منذ انضمامه من توتنهام منذ سنوات قليلة، ويبدو أن النهاية اقتربت بالفعل.
حيث أشارت مصادر تيلي مدريد أن الملكي حددوا سعر اللاعب بالفعل ويقيمونه بما يتراوح 120 إلى 150 مليون يورو.
يُذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب ولكن السعر قد يبدو مُبالغ فيه من قبل النادي الإسباني.
ريال مدريد معجب بالمدافع دي ليخت
بعد مواجهة الفريقان معاً بالأبطال
أبدى ريال مدريد إعجابه الشديد بمدافع أياكس دي ليخت وذلك بعد مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا حيث انتهت مباراة الذهاب في هولندا بتفوق الملكي بهدفين لهدف.
وطبقاً لمصادر دون بالون، فأن متابعة دي ليخت عن قرب هي إحدى مكتسبات هذه المباراة، خاصةً وأن المرينجي يبحث عن ضم مدافع جديد في الصيف المقبل بسبب وجود راموس وفاران فقط في هذا المركز.
كورتوا يريد الاجتماع بهازارد مجدداً
بعد أن لعبا سوياً في تشيلسي
يرغب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أن يجتمع بهازارد في فريق واحد مرة آخرى بعد أن لعبا جنباً إلى جنب في فريق تشيلسي الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية.
وبحسب تصريحات كورتوا لإحدى البرامج التلفزيونية ونقلاً عن صحيفة ماركا فأن تيبو أبدى رغبته في اللعب مع هازارد مجدداً ليس لأنه لاعب رائع فحسب ولكن لأنه صديقه أيضاً.
يُذكر أن هازارد كان قد صرح في وقت سابق لراديو مونتي كارلو أنه اتخذ قراره بخصوص مستقبله مع تشيلسي.
ريال مدريد يرفض بيع إيسكو لأندية بعينها
برغم أنه ليس في خطط سولاري
على الرغم أن إيسكو لا يحظى بعلاقة جيدة مع المدرب سولاري ولكن مع ذلك إلا أن ريال مدريد يرفض التفريط فيه في الوقت الراهن على أقل تقدير.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الملكي سيرفض بيع إيسكو إلى الثلاثي برشلونة، يوفنتوس وبايرن ميونخ الألماني، وفي حال التفريط فيه سيحاول إدخال بند إعادة الشراء.
مانشستر يونايتد مهتم بضم مودريتش
في الصيف المقبل
أبدى فريق مانشستر يونايتد اهتماماً قوياً بلاعب وسطك ريال مدريد لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، وبحسب بعض التقارير فأن الشياطين الحمر سيحاولوا ضمه في الصيف المُقبل.
طبقاً للمصادر الإسبانية فأن الملكي الإسباني يقيم اللاعب بما يقرب من 60 إلى 70 مليون يورو وهو السبيل الوحيد لإقناع بيريز بالتخلي عن النجم الكرواتي.
والد خاميس ينصح ابنه بالانضمام لليوفي
ومزاملة رونالدو مجدداً
قام والد خاميس رودريجيز بتوجيه نصيحة لابنه بعدم العودة إلى ريال مدريد مجدداً ومحاولة الرحيل عن الفريق في حال لم يفعل بايرن ميونخ خيار شراءه بعد انتهاء إعارته.
وأشار ويلسون "والد خاميس" في تصريحات نقلتها صحيفة آس أن يوفنتوس سيكون خياراً جيداً لابنه، لأنه صديق جيد لرونالدو وبسبب ذلك يتمنى أن يجتمعا معاً.
هازارد يثير الشكوك حول مستقبله
بعد تصريحاته الأخيرة
أثار البلجيكي إيدين هازارد الشكوك مجدداً حول مصيره مع فريق تشيلسي بعد تصريحاته الأخيرة وسط تكهنات لا تتوقف حول ارتباطه بريال مدريد.
وفي تصريحاته لراديو مونتي كارلو أشار هازارد إلى أنه اتخذ قراره ويعرف ما سيفعله في المستقبل، ولكنه في الوقت الراهن ينصب كل تركيزه مع فريق تشيلسي.
يُذكر أن هازارد كان قد سبق وأن أبدى رغبته باللعب لريال مدريد.