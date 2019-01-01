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أخبار انتقالات ريال مدريد | مورينيو يتحدث عن شائعات هازارد، ومارسيلو معروض للبيع

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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ريال مدريد يقرر عرض مارسيلو للبيع

2019-02-25T19:18:31Z

في الصيف المقبل

يبدو أن أيام البرازيلي مارسيلو في ريال مدريد باتت معدودة بعد أن تم تهميش اللاعب من قبل المدرب الأرجنتيني سولاري، حيث بات اللاعب حبيس الدكة في الأونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن ريال مدريد سيطلب ما لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط فيه، وسط اهتمام كبير من يوفنتوس.

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مورينيو يتحدث عن شائعات هازارد

2019-02-25T19:16:26Z

ويتوقع نجاحه مع الملكي

لم يفوت البرتغالي جوزيه مورينيو الفرصة للحديث عن لاعبه السابق إيدين هازارد خاصةً مع كثرة الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد خاصةً وأنها رغبة اللاعب.

وأشار سبشيال وان إلى أن النجم البلجيكي يملك كل المقومات اللازمة للنجاح مع الملكي، من حيث العقلية، الشخصية ومن قبلهما الإمكانيات الفنية العالية بطبيعة الحال ولكنه رفض وضع توقعه بخصوص مصيره وهل سيستمر مع تشيلسي أم سيرحل.

بيريز لا يمانع بالتفريط في أسينسيو

2019-02-18T20:24:42Z

بشرط وجود عرض مناسب

أشارت بعض التقارير إلى عدم ممانعة فلورنتينو بيريز بالتفريط في الإسباني الموهوب ماركو أسينسيو ولكن بشرط وجود عرض مناسب خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات سولاري.

لا يشارك أسينسيو بكثرة في الفترة الماضية أو منذ رحيل زيدان تقريباً حيث تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وهو ما شجع بعض المصادر الإسبانية على توقع رحيله وسط وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي.

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ريال مدريد ينوي عرض جاريث بيل للبيع

2019-02-18T20:20:11Z

في الصيف المقبل

يبدو أن بيريز بدأ يفقد صبره بخصوص الويلزي جاريث بيل خاصةً وأنه لا يستطيع تقديم مستوى ثابت مع الفريق منذ انضمامه من توتنهام منذ سنوات قليلة، ويبدو أن النهاية اقتربت بالفعل.

حيث أشارت مصادر تيلي مدريد أن الملكي حددوا سعر اللاعب بالفعل ويقيمونه بما يتراوح 120 إلى 150 مليون يورو.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب ولكن السعر قد يبدو مُبالغ فيه من قبل النادي الإسباني.

ريال مدريد معجب بالمدافع دي ليخت

2019-02-15T20:07:07Z

بعد مواجهة الفريقان معاً بالأبطال

أبدى ريال مدريد إعجابه الشديد بمدافع أياكس دي ليخت وذلك بعد مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا حيث انتهت مباراة الذهاب في هولندا بتفوق الملكي بهدفين لهدف.

وطبقاً لمصادر دون بالون، فأن متابعة دي ليخت عن قرب هي إحدى مكتسبات هذه المباراة، خاصةً وأن المرينجي يبحث عن ضم مدافع جديد في الصيف المقبل بسبب وجود راموس وفاران فقط في هذا المركز.

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كورتوا يريد الاجتماع بهازارد مجدداً

2019-02-15T20:01:48Z

بعد أن لعبا سوياً في تشيلسي

يرغب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أن يجتمع بهازارد في فريق واحد مرة آخرى بعد أن لعبا جنباً إلى جنب في فريق تشيلسي الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تصريحات كورتوا لإحدى البرامج التلفزيونية ونقلاً عن صحيفة ماركا فأن تيبو أبدى رغبته في اللعب مع هازارد مجدداً ليس لأنه لاعب رائع فحسب ولكن لأنه صديقه أيضاً.

يُذكر أن هازارد كان قد صرح في وقت سابق لراديو مونتي كارلو أنه اتخذ قراره بخصوص مستقبله مع تشيلسي.

ريال مدريد يرفض بيع إيسكو لأندية بعينها

2019-02-11T20:21:41Z

برغم أنه ليس في خطط سولاري

على الرغم أن إيسكو لا يحظى بعلاقة جيدة مع المدرب سولاري ولكن مع ذلك إلا أن ريال مدريد يرفض التفريط فيه في الوقت الراهن على أقل تقدير.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الملكي سيرفض بيع إيسكو إلى الثلاثي برشلونة، يوفنتوس وبايرن ميونخ الألماني، وفي حال التفريط فيه سيحاول إدخال بند إعادة الشراء.

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مانشستر يونايتد مهتم بضم مودريتش

2019-02-11T20:16:40Z

في الصيف المقبل

أبدى فريق مانشستر يونايتد اهتماماً قوياً بلاعب وسطك ريال مدريد لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، وبحسب بعض التقارير فأن الشياطين الحمر سيحاولوا ضمه في الصيف المُقبل.

طبقاً للمصادر الإسبانية فأن الملكي الإسباني يقيم اللاعب بما يقرب من 60 إلى 70 مليون يورو وهو السبيل الوحيد لإقناع بيريز بالتخلي عن النجم الكرواتي.

والد خاميس ينصح ابنه بالانضمام لليوفي

2019-02-07T19:59:01Z

ومزاملة رونالدو مجدداً

قام والد خاميس رودريجيز بتوجيه نصيحة لابنه بعدم العودة إلى ريال مدريد مجدداً ومحاولة الرحيل عن الفريق في حال لم يفعل بايرن ميونخ خيار شراءه بعد انتهاء إعارته.

وأشار ويلسون "والد خاميس" في تصريحات نقلتها صحيفة آس أن يوفنتوس سيكون خياراً جيداً لابنه، لأنه صديق جيد لرونالدو وبسبب ذلك يتمنى أن يجتمعا معاً.

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هازارد يثير الشكوك حول مستقبله

2019-02-07T19:56:55Z

بعد تصريحاته الأخيرة

أثار البلجيكي إيدين هازارد الشكوك مجدداً حول مصيره مع فريق تشيلسي بعد تصريحاته الأخيرة وسط تكهنات لا تتوقف حول ارتباطه بريال مدريد.

وفي تصريحاته لراديو مونتي كارلو أشار هازارد إلى أنه اتخذ قراره ويعرف ما سيفعله في المستقبل، ولكنه في الوقت الراهن ينصب كل تركيزه مع فريق تشيلسي.

يُذكر أن هازارد كان قد سبق وأن أبدى رغبته باللعب لريال مدريد.