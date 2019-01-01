كانتي لا يغريه اهتمام زيدان بضمه
بعكس بوجبا؟
بعكس الثنائي بوجبا وهازارد، أكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي أن اهتمام زيدان بضمه بحسب أخر التقارير لا يغريه أبداً.
وأشار كانتي إلى أنه يحترم عقده مع تشيلسي ولا يلتفت لمثل هذه التقارير او الاهتمامات حيث علق قائلاً: هذا غير مهم، أنا في تشيلسي وتركيزي معهم فقط.
ريال مدريد يجهز عرض ضخم لضم مبابي
هل يكون أولى صفقات زيدان؟
يجهز ريال مدريد عرضاً ضخماً من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نجمه كيليان مبابي الذي يرغب الملكي بأن يكون الفتى الذهبي للديوك هو أولى صفقات زيدان.
وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن العرض المبدئي من المرينجي سيكون عبارة عن 280 مليون يورو، حيث يرغب العملاق الإسباني بالتعاقد معه في الصيف القادم.
زيدان مصمم على ضم ماني من ليفربول
ويجدد الاهتمام بضمه
يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان مصمم للغاية على ضم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، حيث أشارت أخر التقارير إلى أنه جدد اهتمامه بضمه.
وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن زيدان مصر على التعاقد مع ماني، خاصةً وأن بعض التقارير كانت قد أشارت إلى أنه طلب من بيريز ضمه عقب نهائي كييف في الصيف الماضي بسبب إعجابه الشديد به.
ريال مدريد يبدي اهتماماً كبيراً بضم بيانيتش
هل يفرط فيه اليوفي؟
يبدو أن زيدان بدأ بالعمل على خطط إعادة ريال مدريد للخارطة الأوروبية من جديد، ويعتبر بيانيتش أحدث الأسماء التي أبدى الملكي اهتماماً كبيراً بضمها.
طبقاً لمصادر وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فأن المرينجي يملك رغبة قوية بضم اللاعب البوسني وسيحاول استغلال العلاقة بين الناديين والتي بدأت برحيل كريستيانو للبيانكونيري، من أجل المساهمة في حسم الصفقة سريعاً.
الكشف عن خطط الريال في السوق بعد عودة زيدان
صيف مثير ينتظر الريال
بمجرد عودة زيدان إلى ريال مدريد مرة آخرى، خرجت الكثير من التقارير لمحاولة التنبؤ بالصيف المنتظر للملكي من أجل إعادة الفريق إلى الواجهة مرة آخرى.
وأشارت الكثير من التقارير إلى أن زيدان يرغب بالتعاقد مع ماني، كانتي، بوجبا بالإضافة إلى الشائعات التي ربطت المرينجي بلاعبين آخرين أمثال هازارد ونيمار.
أوين ينصح ريال مدريد بضم ثنائي تشيلسي
هل يستمع بيريز للنصيحة؟
قام مايكل أوين بتوجيه النصيحة لريال مدريد في ما يخص رأيه بما ينقص الفريق من أجل العودة للمنافسة على كل البطولات مجدداً عما اعتاد الملكي طيلة تاريخه.
ويرى لاعب المرينجي السابق أن الثنائي هازارد وكانتي سيكون مناسباً تماماً لفريق ريال مدريد وبإمكانهما حل الكثير من المشاكل الموجودة في التشكيل، مثل تعويض رحيل رونالدو وضعف الأداء الدفاعي.
اهتمام مفاجئ بضم المدافع المصري أحمد حجازي
هل تحدث المفاجأة؟
في أخبار مفاجئة أشارت بعض التقارير التركية إلى وجود اهتمام من فريق ريال مدريد بضم المدافع المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش آلبيون الذي يقبع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
وطبقاً لما ذكرته مصادر "أكشام" فأن فريق فناربخشة التركي يرغب بالتوقيع مع لاعب الأهلي السابق ولكن هناك منافسة من كلا من ستوك سيتي وريال مدريد بضمه.
مارسيلو يقترب من الانضمام لليوفي
في الصيف المقبل
اقترب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى من الانضمام لصفوف يوفنتوس في الصيف المقبل حسبما أشارت أخر التقارير الصادرة من إيطاليا.
طبقاً لمصادر "لا ستامبا" فأن مارسيلو لديه إتفاق مع البيانكونيري على الانضمام للفريق في الصيف المقبل في عقد مدته أربع سنوات وبراتب قد يصل إلى 12 مليون يورو في الموسم الواحد.
بيل لن يرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل
بتأكيدات من وكيل أعماله
أكد وكيل أعمال جاريث بيل أن موكله لن يرحل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل بعكس ما أُثير مؤخراً بسبب مشاكله مع الفريق.
وبحسب ما ذكره جوناثان بارنت فأن الويلزي لن يرحل إلى أي مكان لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويستحق المزيد من التقدير من قبل جماهير ريال مدريد -بحسب رأيه-.
صراع مع اليونايتد على ضم إيكاردي
في الصيف المقبل
يحاول فريق ريال مدريد استغلال أزمات إيكاردي مع الإنتر مؤخراً من أجل الانقضاض على خدمات اللاعب في الصيف المقبل خاصةً مع حاجة الفريق لضم مهاجم.
ولكن بحسب بعض التقارير الإسبانية فأن الملكي يواجه منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد على ضم اللاعب، ويرغب المرينجي في دفع ما يقرب من 86 مليون جنيه إسترليني لضمه.