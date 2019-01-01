هل يكون أولى صفقات زيدان؟

يجهز ريال مدريد عرضاً ضخماً من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نجمه كيليان مبابي الذي يرغب الملكي بأن يكون الفتى الذهبي للديوك هو أولى صفقات زيدان.

وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن العرض المبدئي من المرينجي سيكون عبارة عن 280 مليون يورو، حيث يرغب العملاق الإسباني بالتعاقد معه في الصيف القادم.