ريال مدريد يرفض بيع إيسكو لأندية بعينها
برغم أنه ليس في خطط سولاري
على الرغم أن إيسكو لا يحظى بعلاقة جيدة مع المدرب سولاري ولكن مع ذلك إلا أن ريال مدريد يرفض التفريط فيه في الوقت الراهن على أقل تقدير.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الملكي سيرفض بيع إيسكو إلى الثلاثي برشلونة، يوفنتوس وبايرن ميونخ الألماني، وفي حال التفريط فيه سيحاول إدخال بند إعادة الشراء.
مانشستر يونايتد مهتم بضم مودريتش
في الصيف المقبل
أبدى فريق مانشستر يونايتد اهتماماً قوياً بلاعب وسطك ريال مدريد لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، وبحسب بعض التقارير فأن الشياطين الحمر سيحاولوا ضمه في الصيف المُقبل.
طبقاً للمصادر الإسبانية فأن الملكي الإسباني يقيم اللاعب بما يقرب من 60 إلى 70 مليون يورو وهو السبيل الوحيد لإقناع بيريز بالتخلي عن النجم الكرواتي.
والد خاميس ينصح ابنه بالانضمام لليوفي
ومزاملة رونالدو مجدداً
قام والد خاميس رودريجيز بتوجيه نصيحة لابنه بعدم العودة إلى ريال مدريد مجدداً ومحاولة الرحيل عن الفريق في حال لم يفعل بايرن ميونخ خيار شراءه بعد انتهاء إعارته.
وأشار ويلسون "والد خاميس" في تصريحات نقلتها صحيفة آس أن يوفنتوس سيكون خياراً جيداً لابنه، لأنه صديق جيد لرونالدو وبسبب ذلك يتمنى أن يجتمعا معاً.
هازارد يثير الشكوك حول مستقبله
بعد تصريحاته الأخيرة
أثار البلجيكي إيدين هازارد الشكوك مجدداً حول مصيره مع فريق تشيلسي بعد تصريحاته الأخيرة وسط تكهنات لا تتوقف حول ارتباطه بريال مدريد.
وفي تصريحاته لراديو مونتي كارلو أشار هازارد إلى أنه اتخذ قراره ويعرف ما سيفعله في المستقبل، ولكنه في الوقت الراهن ينصب كل تركيزه مع فريق تشيلسي.
يُذكر أن هازارد كان قد سبق وأن أبدى رغبته باللعب لريال مدريد.
حكيمي لن يستمر مع دورتموند
حسبما أكد موكله
أّكد وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف حكيمي أن موكله سيعود إلى ريال مدريد مجدداً برغم تألقه مع بروسيا دورتموند الألماني ولكن مستقبله سيكون مع المرينجي.
حيث صّرح قائلاً: مبدئياً، اتفقنا على إعارته لمدة عامين ولكن علينا أن نتقبل أنه سيعود إلى ريال مدريد مرة آخرى، نحن شاكرين جداً لبروسيا دورتموند على منحه الفرصة ليتطور.
تحذير شديد اللهجة من ريفر بليت لريال مدريد
بخصوص بالاسيوس!
قام فريق ريفر بليت بتوجيه إنذار شديد اللهجة لفريق ريال مدريد بسبب اللاعب الموهوب بالاسيوس والذي يعد مطلوباً بقوة من الملكي.
وبحسب مصادر ميدياست الإيطالية فأن الفريق الأرجنتيني يرغب بإنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وإلا فأنه سيستمع إلى عروض آخرى ويتجاهل اهتمام المرينجي.
رودريجيز قد يدخل في صفقة كريستيان إريكسن
مبادلة بالإضافة إلى المال
ينوي ريال مدريد استغلال عدم الحاجة إلى اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز من أجل التعاقد مع أحد أبرز أهداف الفريق في سوق الانتقالات وهو كريستيان إريكسن.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الملكي ينوي عرض روديجيز بالإضافة إلى مبلغ من المال من أجل إقناع السبيرز بالتخلي عن اللاعب، وهو ما قد يكون عرضاً مغرياً للدجاج بسبب حاجتهم إلى المال وبديل مباشر للاعب في حال رحيله.
ريال مدريد ينوي التحرك لضم راشفورد
ولكن في الصيف
يبدي فريق ريال مدريد إعجاباً كبيراً بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ويسعى للتحرك لضمه لحل أزمة الهجوم.
ولكن بحسب صحيفة ذا صن فأن المرينجي يجهز عرضاً بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب ولكن المفاوضات لن تبدأ سوى في الصيف.