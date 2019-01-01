هل تحدث المفاجأة؟

في أخبار مفاجئة أشارت بعض التقارير التركية إلى وجود اهتمام من فريق ريال مدريد بضم المدافع المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش آلبيون الذي يقبع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وطبقاً لما ذكرته مصادر "أكشام" فأن فريق فناربخشة التركي يرغب بالتوقيع مع لاعب الأهلي السابق ولكن هناك منافسة من كلا من ستوك سيتي وريال مدريد بضمه.