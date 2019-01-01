هل اقترب البرازيلي من الرحيل؟

يبدو أن مارسيلو اقترب بالفعل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد أن بدأ الفريق الإسباني بالبحث عن بديل له من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل، ويعد ظهير أياكس تاجليافكيو أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويضه.

هذا ما ورد في صحيفة توتو سبورت الإيطالية والتي أشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني هو المرشح الأول لتعويض رحيل مارسيلو المطلوب بقوة في فريق يوفنتوس الإيطالي لمزاملة رونالدو مجدداً.