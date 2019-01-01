وسط اهتمام يوفنتوس

يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه علاقته مع سولاري ليست على ما يرام.

وطبقاً لمصادر دياريو جول فأن مارسيلو غير سعيد بتفضيل سولاري للناشئ ريجيلون عليه في مباراة ريال بتيس الأخيرة وقد يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس ومزاملة رونالدو مرة آخرى.