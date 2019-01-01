من الدوري الإيطالي

يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً بسبب قلة مشاركاته مع سولاري، لذا بدأ الفريق في البحث عن بديل له.

وبحسب مصادر صحيفة إكسبريس فأن فلورنتينو بييز يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا من أجل أن يكون بديل اللاعب في الملكي.