مدونة حية

أخبار انتقالات ريال مدريد | كاسيا على وشك الانضمام لليدز، وتوقف مفاوضات ضم بياتيك

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
التعليقات()
Getty Images

كاسيا على وشك الانضمام لليدز يونايتد

2019-01-16T20:24:47Z

يستعد للفحص الطبي

اقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من اكمال انتقاله إلى ليدز يونايتد، حيث يستعد اللاعب للسفر إلى إنجلترا لاستكمال إجراءات رحيله عن الملكي.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

Getty Images

توقف مفاوضات ريال مدريد مع بياتيك

2019-01-16T20:21:07Z

اللاعب أقرب لميلان

أبدى ريال مدريد اهتماماً كبيراً بضم البولندي بياتيك مهاجم جنوى والذي يقدم أداءاً رائعاً وينافس على صدارة هدافي الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ولكن المفاوضات بين الطرفين توقفت.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن المناقشات بين الناديين تعطلت بعد أن أصبح اللاعب أقرب للانضمام لصفوف ميلان على سبيل الإعارة بحسب ميدياست.

كاسيا يريد الانتقال لليدز يونايتد

2019-01-14T20:35:08Z

والمفاوضات مستمرة

أبدى الحارس الإسباني كاسيا رغبة بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، خاصةً وأنه أصبح الخيار الثالث وفي ظل وجود اهتمام من إنجلترا.

وبحسب الصحفي جيليم بالاغ فأن اللاعب يريد الرحيل لليدز يونايتد كما أن ريال مدريد يرغب ببيعه مما قد يسهل من إتمام الصفقة في الشهر الحالي.

Getty

مارسيلو قد يرحل بنهاية الموسم

2019-01-14T20:33:09Z

وسط اهتمام يوفنتوس

يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه علاقته مع سولاري ليست على ما يرام.

وطبقاً لمصادر دياريو جول فأن مارسيلو غير سعيد بتفضيل سولاري للناشئ ريجيلون عليه في مباراة ريال بتيس الأخيرة وقد يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس ومزاملة رونالدو مرة آخرى.

توتنهام يبدأ بالبحث عن بديل إريكسن

2019-01-13T20:21:52Z

هل هذا مؤشر لاقترابه من الريال؟

بدأ فريق توتنهام بالبحث عن بديل للدانماركي إريكسن والذي من المتوقع رحيله عن صفوف الفريق في الصيف المقبل وبالأخص إن لم يفز بأي لقب مع السبيرز.

وبحسب بعض المصادر الإنحليزية فأن الفريق اللندني أبدى اهتمامه بضم دي يونج لاعب وسط أياكس، مما يؤكد استسلام توتنهام لرغبة اللاعب بالرحيل، ويعتبر الملكي هو الأوفر حظاً للتعاقد معه.

Getty Images

باريس يتواصل مع ممثلي إيسكو

2019-01-13T20:19:06Z

هل يرحل للدوري الفرنسي؟

يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد مع استمرار تجاهله من قبل سولاري، لذا أبدى باريس سان جيرمان اهتماماً باللاعب المنسي على دكة الفريق.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية، فأن باريس يفكر في تقديم عرض رسمي لضم اللاعب في الصيف المقبل، بسبب حاجته إلى صانع ألعاب تحسباً لاحتمالية رحيل نيمار.

بيريز يحدد بديل إيسكو

2019-01-12T20:51:53Z

من الدوري الإيطالي

يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً بسبب قلة مشاركاته مع سولاري، لذا بدأ الفريق في البحث عن بديل له.

وبحسب مصادر صحيفة إكسبريس فأن فلورنتينو بييز يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا من أجل أن يكون بديل اللاعب في الملكي.

Getty Images

كاسيا في مفاوضات مع ليدز يونايتد

2019-01-12T20:49:07Z

بحسب مصادر موثوقة

يقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية، بعد أن دخل في مفاوضات مع ليدز يونايتد.

هذا ما أشارت إليه مصادر سكاي سبورتس التي أّكدت أن اللاعب في مفاوضات مع متصدر دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، ومن المتوقع انتقاله لهم هذا الشهر.