رسمياً.. كيكو كاسيا ينضم لليدز يونايتد
بصفة نهائية
أعلن فريق ليدز يونايتد يوم أمس الخميس عن التوقيع رسمياً مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا قادماً من صفوف ريال مدريد.
وانضم كاسيا بعقد مدته أربع سنوات ونصف في صفقة مجانية، وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام لفريق تاريخي مثل ليدز والعمل تحت قيادة مدرب مثل بيلسا.
آرسنال يرغب بضم خاميس رودريجيز
بعد انتهاء إعارته
يرغب فريق آرسنال بتعويض الرحيل المتوقع للألماني مسعود أوزيل الذي لا يعيش فترة سعيدة مع المدرب أوناي إيمري وذلك بضم صانع ألعاب جديد.
وبحسب صحيفة بيلد فأن الفريق اللندني يستهدف التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز وذلك فور انتهاء إعارته مع البافاري.
كاسيا على وشك الانضمام لليدز يونايتد
يستعد للفحص الطبي
اقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من اكمال انتقاله إلى ليدز يونايتد، حيث يستعد اللاعب للسفر إلى إنجلترا لاستكمال إجراءات رحيله عن الملكي.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
توقف مفاوضات ريال مدريد مع بياتيك
اللاعب أقرب لميلان
أبدى ريال مدريد اهتماماً كبيراً بضم البولندي بياتيك مهاجم جنوى والذي يقدم أداءاً رائعاً وينافس على صدارة هدافي الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ولكن المفاوضات بين الطرفين توقفت.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن المناقشات بين الناديين تعطلت بعد أن أصبح اللاعب أقرب للانضمام لصفوف ميلان على سبيل الإعارة بحسب ميدياست.
كاسيا يريد الانتقال لليدز يونايتد
والمفاوضات مستمرة
أبدى الحارس الإسباني كاسيا رغبة بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، خاصةً وأنه أصبح الخيار الثالث وفي ظل وجود اهتمام من إنجلترا.
وبحسب الصحفي جيليم بالاغ فأن اللاعب يريد الرحيل لليدز يونايتد كما أن ريال مدريد يرغب ببيعه مما قد يسهل من إتمام الصفقة في الشهر الحالي.
مارسيلو قد يرحل بنهاية الموسم
وسط اهتمام يوفنتوس
يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه علاقته مع سولاري ليست على ما يرام.
وطبقاً لمصادر دياريو جول فأن مارسيلو غير سعيد بتفضيل سولاري للناشئ ريجيلون عليه في مباراة ريال بتيس الأخيرة وقد يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس ومزاملة رونالدو مرة آخرى.
توتنهام يبدأ بالبحث عن بديل إريكسن
هل هذا مؤشر لاقترابه من الريال؟
بدأ فريق توتنهام بالبحث عن بديل للدانماركي إريكسن والذي من المتوقع رحيله عن صفوف الفريق في الصيف المقبل وبالأخص إن لم يفز بأي لقب مع السبيرز.
وبحسب بعض المصادر الإنحليزية فأن الفريق اللندني أبدى اهتمامه بضم دي يونج لاعب وسط أياكس، مما يؤكد استسلام توتنهام لرغبة اللاعب بالرحيل، ويعتبر الملكي هو الأوفر حظاً للتعاقد معه.
باريس يتواصل مع ممثلي إيسكو
هل يرحل للدوري الفرنسي؟
يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد مع استمرار تجاهله من قبل سولاري، لذا أبدى باريس سان جيرمان اهتماماً باللاعب المنسي على دكة الفريق.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية، فأن باريس يفكر في تقديم عرض رسمي لضم اللاعب في الصيف المقبل، بسبب حاجته إلى صانع ألعاب تحسباً لاحتمالية رحيل نيمار.