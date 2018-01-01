بسبب مورينيو

يبدو أن عودة مورينيو إلى ريال مدريد غير مرحب بها أبداً، برغم حاجة الملكي إلى مدرب يملك خبرة لينتشل الفريق من الوضع الحالي، خاصةً وأن سولاري قليل الخبرة.

وبحسب تقارير ديلي ريكورد فأن قائد المرينجي سيكون أول الراحلين عن الفريق إن قرر بيريز استعادة سبشيال وان مرة آخرى، خاصةً مع المشادات الكلامية بين الطرفين منذ فترة ليست بالقريبة.