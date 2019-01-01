وتصل لمراحل متقدمة!

يبدو أن صفقات يناير بالنسبة لريال مدريد لن تكون عبارة عن دياز فقط، بعد أن وصلت المفاوضات مع بالاسيوس لاعب ريفر بليت إلى مراحل متقدمة للغاية.

هذا ما أفادت به مصادر صحيفة ماركا والتي أشارت إلى أن الإعلان عن الإتفاق بين الطرفين قد يتم خلال أيام، ولكن اللاعب لن ينضم للفريق سوى في الصيف.