ومزاملة رونالدو من جديد

يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها من قبل المدرب سولاري بعد أن بات جليس الدكة في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مصادر ميدياست فأن مارسيلو يرغب بالرحيل ومزاملة كريستيانو رونالدو في فريق يوفنتوس مرة آخرى خاصةً وأن العلاقة بينهما كانت رائعة جداً.