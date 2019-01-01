يقترب من خطفه من برشلونة

توصل فريق ريال مدريد إلى إتفاق شفهي مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل ولن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي بعد المشاكل التي حدثت بينهما مؤخراً.

وبحسب مصادر صحيفة آس فأن الريال لديه إتفاق مع اللاعب على أن يوقع للمرينجي في الصيف المقبل، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة في يناير الماضي.