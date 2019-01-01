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أخبار انتقالات ريال مدريد | بدء المفاوضات مع بيانيتش، والتوصل لاتفاق شفهي لضم رابيو

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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ريال يتوصل لإتفاق شفهي مع رابيو

2019-03-29T18:05:12Z

يقترب من خطفه من برشلونة

توصل فريق ريال مدريد إلى إتفاق شفهي مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل ولن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي بعد المشاكل التي حدثت بينهما مؤخراً.

وبحسب مصادر صحيفة آس فأن الريال لديه إتفاق مع اللاعب على أن يوقع للمرينجي في الصيف المقبل، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة في يناير الماضي.

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ريال مدريد يبدأ المفاوضات مع البوسني بيانيتش

2019-03-29T18:02:39Z

هل حان وقت الانتفاع من يوفنتوس؟

بدأ فريق ريال مدريد مفاوضاته مع وكيل أعمال البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي تمهيداً للتعاقد معه في الصيف المقبل.

طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو فأن البيانكونيري لن يمانع بالتفريط في اللاعب ولكن بسعر لا يقل عن 80 مليون يورو، وهو ما يجعل الصفقة واردة للغاية خاصةً مع إعجاب زيدان الشديد به.

كانتي لا يغريه اهتمام زيدان بضمه

2019-03-25T19:29:01Z

بعكس بوجبا؟

بعكس الثنائي بوجبا وهازارد، أكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي أن اهتمام زيدان بضمه بحسب أخر التقارير لا يغريه أبداً.

وأشار كانتي إلى أنه يحترم عقده مع تشيلسي ولا يلتفت لمثل هذه التقارير او الاهتمامات حيث علق قائلاً: هذا غير مهم، أنا في تشيلسي وتركيزي معهم فقط.

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ريال مدريد يجهز عرض ضخم لضم مبابي

2019-03-25T19:26:27Z

هل يكون أولى صفقات زيدان؟

يجهز ريال مدريد عرضاً ضخماً من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نجمه كيليان مبابي الذي يرغب الملكي بأن يكون الفتى الذهبي للديوك هو أولى صفقات زيدان.

وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن العرض المبدئي من المرينجي سيكون عبارة عن 280 مليون يورو، حيث يرغب العملاق الإسباني بالتعاقد معه في الصيف القادم.

زيدان مصمم على ضم ماني من ليفربول

2019-03-19T20:38:30Z

ويجدد الاهتمام بضمه

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان مصمم للغاية على ضم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، حيث أشارت أخر التقارير إلى أنه جدد اهتمامه بضمه.

وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن زيدان مصر على التعاقد مع ماني، خاصةً وأن بعض التقارير كانت قد أشارت إلى أنه طلب من بيريز ضمه عقب نهائي كييف في الصيف الماضي بسبب إعجابه الشديد به.

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ريال مدريد يبدي اهتماماً كبيراً بضم بيانيتش

2019-03-19T20:32:44Z

هل يفرط فيه اليوفي؟

يبدو أن زيدان بدأ بالعمل على خطط إعادة ريال مدريد للخارطة الأوروبية من جديد، ويعتبر بيانيتش أحدث الأسماء التي أبدى الملكي اهتماماً كبيراً بضمها.

طبقاً لمصادر وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فأن المرينجي يملك رغبة قوية بضم اللاعب البوسني وسيحاول استغلال العلاقة بين الناديين والتي بدأت برحيل كريستيانو للبيانكونيري، من أجل المساهمة في حسم الصفقة سريعاً.

الكشف عن خطط الريال في السوق بعد عودة زيدان

2019-03-13T22:25:04Z

صيف مثير ينتظر الريال

بمجرد عودة زيدان إلى ريال مدريد مرة آخرى، خرجت الكثير من التقارير لمحاولة التنبؤ بالصيف المنتظر للملكي من أجل إعادة الفريق إلى الواجهة مرة آخرى.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن زيدان يرغب بالتعاقد مع ماني، كانتي، بوجبا بالإضافة إلى الشائعات التي ربطت المرينجي بلاعبين آخرين أمثال هازارد ونيمار.

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أوين ينصح ريال مدريد بضم ثنائي تشيلسي

2019-03-13T22:23:20Z

هل يستمع بيريز للنصيحة؟

قام مايكل أوين بتوجيه النصيحة لريال مدريد في ما يخص رأيه بما ينقص الفريق من أجل العودة للمنافسة على كل البطولات مجدداً عما اعتاد الملكي طيلة تاريخه.

ويرى لاعب المرينجي السابق أن الثنائي هازارد وكانتي سيكون مناسباً تماماً لفريق ريال مدريد وبإمكانهما حل الكثير من المشاكل الموجودة في التشكيل، مثل تعويض رحيل رونالدو وضعف الأداء الدفاعي.

اهتمام مفاجئ بضم المدافع المصري أحمد حجازي

2019-03-08T20:35:56Z

هل تحدث المفاجأة؟

في أخبار مفاجئة أشارت بعض التقارير التركية إلى وجود اهتمام من فريق ريال مدريد بضم المدافع المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش آلبيون الذي يقبع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وطبقاً لما ذكرته مصادر "أكشام" فأن فريق فناربخشة التركي يرغب بالتوقيع مع لاعب الأهلي السابق ولكن هناك منافسة من كلا من ستوك سيتي وريال مدريد بضمه.

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مارسيلو يقترب من الانضمام لليوفي

2019-03-08T20:33:33Z

في الصيف المقبل

اقترب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى من الانضمام لصفوف يوفنتوس في الصيف المقبل حسبما أشارت أخر التقارير الصادرة من إيطاليا.

طبقاً لمصادر "لا ستامبا" فأن مارسيلو لديه إتفاق مع البيانكونيري على الانضمام للفريق في الصيف المقبل في عقد مدته أربع سنوات وبراتب قد يصل إلى 12 مليون يورو في الموسم الواحد.