توتنهام يبدأ بالبحث عن بديل إريكسن
هل هذا مؤشر لاقترابه من الريال؟
بدأ فريق توتنهام بالبحث عن بديل للدانماركي إريكسن والذي من المتوقع رحيله عن صفوف الفريق في الصيف المقبل وبالأخص إن لم يفز بأي لقب مع السبيرز.
وبحسب بعض المصادر الإنحليزية فأن الفريق اللندني أبدى اهتمامه بضم دي يونج لاعب وسط أياكس، مما يؤكد استسلام توتنهام لرغبة اللاعب بالرحيل، ويعتبر الملكي هو الأوفر حظاً للتعاقد معه.
باريس يتواصل مع ممثلي إيسكو
هل يرحل للدوري الفرنسي؟
يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد مع استمرار تجاهله من قبل سولاري، لذا أبدى باريس سان جيرمان اهتماماً باللاعب المنسي على دكة الفريق.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية، فأن باريس يفكر في تقديم عرض رسمي لضم اللاعب في الصيف المقبل، بسبب حاجته إلى صانع ألعاب تحسباً لاحتمالية رحيل نيمار.
بيريز يحدد بديل إيسكو
من الدوري الإيطالي
يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً بسبب قلة مشاركاته مع سولاري، لذا بدأ الفريق في البحث عن بديل له.
وبحسب مصادر صحيفة إكسبريس فأن فلورنتينو بييز يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا من أجل أن يكون بديل اللاعب في الملكي.
كاسيا في مفاوضات مع ليدز يونايتد
بحسب مصادر موثوقة
يقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية، بعد أن دخل في مفاوضات مع ليدز يونايتد.
هذا ما أشارت إليه مصادر سكاي سبورتس التي أّكدت أن اللاعب في مفاوضات مع متصدر دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، ومن المتوقع انتقاله لهم هذا الشهر.
نافاس يتحدث عن مستقبله
ويُلمح لبقاءه
تحدث الكوستاريكي كيلور نافاس عن مستقبله مع ريال مدريد، بعد أن ربطته بعض الأخبار بالرحيل عن النادي وسط اهتمام يوفنتوس وآرسنال.
حيث أشار اللاعب إلى أنه لن يترك سانتياجو برنابيو سوى إذا شعر أن فرصه أصبحت ضئيلة وتيقن أنه لا يمكن أن يكون الخيار الأول للمدرب سولاري.
يُذكر أن نافاس بات احتياطياً منذ مجئ كورتوا والذي تعاقد معه ريال مدريد في الصيف الماضي قادماً من تشيلسي الإنجليزي.
عرض رسمي في الطريق لضم بالاسيوس
بحسب وكيل أعماله
يستعد فريق ريال مدريد لتقديم عرض رسمي للأرجنتيني بالاسيوس لاعب ريفر بليت وذلك في غضون أيام بحسب أخر التقارير.
وبحسب وكيل أعماله فأن الملكي يجهز عرضاً رسمياً وشيكاً لضم لموكله، خاصةً وأن المرينجي معجب باللاعب منذ فترة طويلة.
بالاسيوس يتحدث عن اهتمام الملكي به
بكل فخر
أبدى الأرجنتيني بالاسيوس لاعب ريفر بليت سعادته البالغة باهتمام ريال مدريد بضمه، مشيراً إلى أنه يتمنى تحقيق هذا الحلم..
وصّرح اللاعب قائلاً: أنه من الفخر أن يهتم ريال مدريد بي، أحاول ألا ألتفت إلى أخبار الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لاستمتع بكل يوم في حياتي، أصدقائي يريدونني الاستمرار هُنا.
بيل قد يعود لتوتنهام
مقابل التعاقد مع؟
يحاول ريال مدريد استغلال السعر الكبير للاعب جاريث بيل الذي يعاني بشدة من الإصابات، من أجل استغلاله في ضم مهاجم ذو اسم كبير.
وبحسب مصادر دون بالون، فأن الملكي يفكر في عرض بيل على توتنهام بالإضافة إلى مائة مليون آخرين من أجل التعاقد مع هاري كين.