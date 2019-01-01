بحسب تصريحات مدربه

على الرغم أنه لم يشارك كثيراً منذ مجئ سولاري وتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الأرجنتيني لا يرغب في التفريط بإيسكو.

حيث صرح سولاري مؤخراً بأنه لا يرغب في بيع اللاعب، ويتمنى استمراره حتى نهاية الموسم لأنه يمنحهم السعادة - على حد تعبيره -.

يُذكر أن إيسكو لم يبدأ أي مباراة في الدوري كأساسي منذ رحيل لوبتيجي وتعيين سولاري.