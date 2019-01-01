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أخبار انتقالات ريال مدريد | إيمري ينفي شائعات نافاس، وبوليسيش يزيد تكهنات هازارد

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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انضمام بوليسيتش لتشيلسي يزيد تكنهات رحيل هازارد

2019-01-03T22:24:23Z

هل هناك علاقة بينهما؟

تسبب انضمام الأمريكي بوليسيتش إلى فريق تشيلسي في ازدياد التكهنات حول رحيل هازارد عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

وبرغم وجود ويليان وبيدرو ولكن الفريق اللندني قام بضم جناح آخر وهو بوليسيتش الذي يمكنه اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر بنفس الجودة والكفاءة مما شجع البعض على التوقع بأنه بديل مباشر لهازارد خاصةً وأن لاعب دورتموند سينضم في الصيف المُقبل.

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إيمري ينفي شائعات كيلور نافاس

2019-01-03T22:22:35Z

عكس ما أُثير

قام أوناي إيمري مدرب آرسنال بنفي كل الشائعات التي أُثيرت حول اهتمام فريقه بضم كيلور نافاس.

حيث صّرح الإسباني بأنه لم يتحدث أبداً عن الحارس الكوستاريكي، وأن كل تلك الأخبار بخصوصه عارية تماماً من الصحة.

إيسكو قد يستمر مع الفريق حتى إشعار آخر

2019-01-02T22:04:22Z

بحسب تصريحات مدربه

على الرغم أنه لم يشارك كثيراً منذ مجئ سولاري وتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الأرجنتيني لا يرغب في التفريط بإيسكو.

حيث صرح سولاري مؤخراً بأنه لا يرغب في بيع اللاعب، ويتمنى استمراره حتى نهاية الموسم لأنه يمنحهم السعادة - على حد تعبيره -.

يُذكر أن إيسكو لم يبدأ أي مباراة في الدوري كأساسي منذ رحيل لوبتيجي وتعيين سولاري.

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آرسنال مهتم بضم الكوستاريكي نافاس

2019-01-02T22:02:28Z

هل يضم إيمري حارس جديد بعد لينو؟

أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم نافاس حارس ريال مدريد، خاصةً وأن الأخير يعاني من التعرض للتهميش بشكل كبير منذ التعاقد مع كورتوا.

وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن الجانرز تقدموا بعرض رسمي قيمته 14 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

يُذكر أن إيمري كان قد ضم الألماني لينو من باير ليفركوزن، فهل يضم حارس مرمى جديد في فترة قصيرة على غرار ما فعله بيب في السيتي؟

بيل يتدخل في صفقة رامسي

2019-01-01T21:09:38Z

لإقناعه بالانضمام للريال

مع اقتراب رحيله عن آرسنال خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل، انضم فريق ريال مدريد لصراع المهتمين بالتعاقد مع الويلزي.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية فأن جاريث بيل تدخل في الصفقة من أجل إقناع مواطنه بالتوقيع الملكي، خاصةً مع الاهتمام الكبير من قبل عدة أندية كبيرة.

يُذكر أن رامسي يجذب انتباه فرق عملاقة مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ وبرشلونة.

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راشفورد يرفض محاولات الريال لضمه

2019-01-01T21:05:13Z

ما الذي يدور في عقل راشفورد؟

على الرغم أن رفض ريال مدريد يبدو جنونياً ولكنه واقعي بالنسبة لمهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، حسبما تشير أخر التقارير.

وطبقاًَ لصحيفة مانشستر إيفيننج نيوزنقلاً عن ذا صن فأن المهاجم الواعد سيرفض أي محاولات من الريال للتوقيع معه، وأضافت أن اللاعب عدل عن قراره بعد رحيل مورينيو والتعاقد  مع سولشار لتدريب الفريق.

هازارد قد يستمر مع تشيلسي

2018-12-28T20:27:07Z

البلجيكي يطمح لشيئاً ما مع البلوز

على الرغم أنه صرح مراراً وتكراراً بأمنيته للعب لريال مدريد، ولكن هازارد في نفس الوقت لا يمانع بالبقاء مع فريقه الحالي تشيلسي معبراً عن سعادته بالتواجد معهم.

وفي تصريحات جديدة له أبرز البلجيكي رغبته بأن يكون من أساطير الفريق، وذلك عقب وصوله للهدف رقم مائة مع النادي وذلك في المباراة الأخيرة للبلوز في الدوري ضد واتفورد.

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ريال مدريد على وشك ضم دياز

2018-12-28T20:24:17Z

قادماً من مانشستر سيتي

أصبح فريق ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع اللاعب براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي، بعد أن رفض الأخير تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب مصادر كادينا سير فأن اللاعب سينتقل إلى المرينجي بما يقرب من 15 مليون يورو، وسيرتدي الرقم 21 مع الفريق.

يُذكر أن عقد دياز سينتهي في الصيف المقبل ويصبح متاح مجاناً، لذا يسعى ريال مدريد لخطفه قبل الأندية الأخيرة بسبب ثقتهم الكبيرة في قدراته.