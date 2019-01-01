بيل لن يرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل
بتأكيدات من وكيل أعماله
أكد وكيل أعمال جاريث بيل أن موكله لن يرحل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل بعكس ما أُثير مؤخراً بسبب مشاكله مع الفريق.
وبحسب ما ذكره جوناثان بارنت فأن الويلزي لن يرحل إلى أي مكان لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويستحق المزيد من التقدير من قبل جماهير ريال مدريد -بحسب رأيه-.
صراع مع اليونايتد على ضم إيكاردي
في الصيف المقبل
يحاول فريق ريال مدريد استغلال أزمات إيكاردي مع الإنتر مؤخراً من أجل الانقضاض على خدمات اللاعب في الصيف المقبل خاصةً مع حاجة الفريق لضم مهاجم.
ولكن بحسب بعض التقارير الإسبانية فأن الملكي يواجه منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد على ضم اللاعب، ويرغب المرينجي في دفع ما يقرب من 86 مليون جنيه إسترليني لضمه.
ريال مدريد يجد بديل مارسيلو في أياكس
هل اقترب البرازيلي من الرحيل؟
يبدو أن مارسيلو اقترب بالفعل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد أن بدأ الفريق الإسباني بالبحث عن بديل له من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل، ويعد ظهير أياكس تاجليافكيو أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويضه.
هذا ما ورد في صحيفة توتو سبورت الإيطالية والتي أشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني هو المرشح الأول لتعويض رحيل مارسيلو المطلوب بقوة في فريق يوفنتوس الإيطالي لمزاملة رونالدو مجدداً.
توني كروس مطلوب في الدوري الإنجليزي
من قبل مانشستر سيتي
يرغب فريق مانشستر سيتي بالتعاقد مع الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، حسبما أشارت أخر التقارير الإيطالية والتي تتوقع رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
وبحسب ما ذكرته مصادر كالتشيو ميركاتو فأن السيتي يبحث عن بديل للبرازيلي فيرناندينو وقد وجد ضالته في كروس الذي يثير إعجاب بيب جوارديولا ويرصد مبلغ 60 مليون يورو من أجل التعاقد معه.
ريال مدريد يقرر عرض مارسيلو للبيع
في الصيف المقبل
يبدو أن أيام البرازيلي مارسيلو في ريال مدريد باتت معدودة بعد أن تم تهميش اللاعب من قبل المدرب الأرجنتيني سولاري، حيث بات اللاعب حبيس الدكة في الأونة الأخيرة.
وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن ريال مدريد سيطلب ما لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط فيه، وسط اهتمام كبير من يوفنتوس.
مورينيو يتحدث عن شائعات هازارد
ويتوقع نجاحه مع الملكي
لم يفوت البرتغالي جوزيه مورينيو الفرصة للحديث عن لاعبه السابق إيدين هازارد خاصةً مع كثرة الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد خاصةً وأنها رغبة اللاعب.
وأشار سبشيال وان إلى أن النجم البلجيكي يملك كل المقومات اللازمة للنجاح مع الملكي، من حيث العقلية، الشخصية ومن قبلهما الإمكانيات الفنية العالية بطبيعة الحال ولكنه رفض وضع توقعه بخصوص مصيره وهل سيستمر مع تشيلسي أم سيرحل.
بيريز لا يمانع بالتفريط في أسينسيو
بشرط وجود عرض مناسب
أشارت بعض التقارير إلى عدم ممانعة فلورنتينو بيريز بالتفريط في الإسباني الموهوب ماركو أسينسيو ولكن بشرط وجود عرض مناسب خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات سولاري.
لا يشارك أسينسيو بكثرة في الفترة الماضية أو منذ رحيل زيدان تقريباً حيث تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وهو ما شجع بعض المصادر الإسبانية على توقع رحيله وسط وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي.
ريال مدريد ينوي عرض جاريث بيل للبيع
في الصيف المقبل
يبدو أن بيريز بدأ يفقد صبره بخصوص الويلزي جاريث بيل خاصةً وأنه لا يستطيع تقديم مستوى ثابت مع الفريق منذ انضمامه من توتنهام منذ سنوات قليلة، ويبدو أن النهاية اقتربت بالفعل.
حيث أشارت مصادر تيلي مدريد أن الملكي حددوا سعر اللاعب بالفعل ويقيمونه بما يتراوح 120 إلى 150 مليون يورو.
يُذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب ولكن السعر قد يبدو مُبالغ فيه من قبل النادي الإسباني.
ريال مدريد معجب بالمدافع دي ليخت
بعد مواجهة الفريقان معاً بالأبطال
أبدى ريال مدريد إعجابه الشديد بمدافع أياكس دي ليخت وذلك بعد مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا حيث انتهت مباراة الذهاب في هولندا بتفوق الملكي بهدفين لهدف.
وطبقاً لمصادر دون بالون، فأن متابعة دي ليخت عن قرب هي إحدى مكتسبات هذه المباراة، خاصةً وأن المرينجي يبحث عن ضم مدافع جديد في الصيف المقبل بسبب وجود راموس وفاران فقط في هذا المركز.
كورتوا يريد الاجتماع بهازارد مجدداً
بعد أن لعبا سوياً في تشيلسي
يرغب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أن يجتمع بهازارد في فريق واحد مرة آخرى بعد أن لعبا جنباً إلى جنب في فريق تشيلسي الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية.
وبحسب تصريحات كورتوا لإحدى البرامج التلفزيونية ونقلاً عن صحيفة ماركا فأن تيبو أبدى رغبته في اللعب مع هازارد مجدداً ليس لأنه لاعب رائع فحسب ولكن لأنه صديقه أيضاً.
يُذكر أن هازارد كان قد صرح في وقت سابق لراديو مونتي كارلو أنه اتخذ قراره بخصوص مستقبله مع تشيلسي.