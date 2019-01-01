بتأكيدات من وكيل أعماله

أكد وكيل أعمال جاريث بيل أن موكله لن يرحل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل بعكس ما أُثير مؤخراً بسبب مشاكله مع الفريق.

وبحسب ما ذكره جوناثان بارنت فأن الويلزي لن يرحل إلى أي مكان لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويستحق المزيد من التقدير من قبل جماهير ريال مدريد -بحسب رأيه-.