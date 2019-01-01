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أخبار انتقالات ريال مدريد | صراع مع اليونايتد على ضم إيكاردي، وبيل لن يرحل في الصيف!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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بيل لن يرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل

2019-03-04T21:47:26Z

بتأكيدات من وكيل أعماله

أكد وكيل أعمال جاريث بيل أن موكله لن يرحل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل بعكس ما أُثير مؤخراً بسبب مشاكله مع الفريق.

وبحسب ما ذكره جوناثان بارنت فأن الويلزي لن يرحل إلى أي مكان لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويستحق المزيد من التقدير من قبل جماهير ريال مدريد -بحسب رأيه-.

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صراع مع اليونايتد على ضم إيكاردي

2019-03-04T21:45:30Z

في الصيف المقبل

يحاول فريق ريال مدريد استغلال أزمات إيكاردي مع الإنتر مؤخراً من أجل الانقضاض على خدمات اللاعب في الصيف المقبل خاصةً مع حاجة الفريق لضم مهاجم.

ولكن بحسب بعض التقارير الإسبانية فأن الملكي يواجه منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد على ضم اللاعب، ويرغب المرينجي في دفع ما يقرب من 86 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ريال مدريد يجد بديل مارسيلو في أياكس

2019-02-28T16:15:28Z

هل اقترب البرازيلي من الرحيل؟

يبدو أن مارسيلو اقترب بالفعل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد أن بدأ الفريق الإسباني بالبحث عن بديل له من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل، ويعد ظهير أياكس تاجليافكيو أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويضه.

هذا ما ورد في صحيفة توتو سبورت الإيطالية والتي أشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني هو المرشح الأول لتعويض رحيل مارسيلو المطلوب بقوة في فريق يوفنتوس الإيطالي لمزاملة رونالدو مجدداً.

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توني كروس مطلوب في الدوري الإنجليزي

2019-02-28T16:11:02Z

من قبل مانشستر سيتي

يرغب فريق مانشستر سيتي بالتعاقد مع الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، حسبما أشارت أخر التقارير الإيطالية والتي تتوقع رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته مصادر كالتشيو ميركاتو فأن السيتي يبحث عن بديل للبرازيلي فيرناندينو وقد وجد ضالته في كروس الذي يثير إعجاب بيب جوارديولا ويرصد مبلغ 60 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

ريال مدريد يقرر عرض مارسيلو للبيع

2019-02-25T19:18:31Z

في الصيف المقبل

يبدو أن أيام البرازيلي مارسيلو في ريال مدريد باتت معدودة بعد أن تم تهميش اللاعب من قبل المدرب الأرجنتيني سولاري، حيث بات اللاعب حبيس الدكة في الأونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن ريال مدريد سيطلب ما لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط فيه، وسط اهتمام كبير من يوفنتوس.

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مورينيو يتحدث عن شائعات هازارد

2019-02-25T19:16:26Z

ويتوقع نجاحه مع الملكي

لم يفوت البرتغالي جوزيه مورينيو الفرصة للحديث عن لاعبه السابق إيدين هازارد خاصةً مع كثرة الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد خاصةً وأنها رغبة اللاعب.

وأشار سبشيال وان إلى أن النجم البلجيكي يملك كل المقومات اللازمة للنجاح مع الملكي، من حيث العقلية، الشخصية ومن قبلهما الإمكانيات الفنية العالية بطبيعة الحال ولكنه رفض وضع توقعه بخصوص مصيره وهل سيستمر مع تشيلسي أم سيرحل.

بيريز لا يمانع بالتفريط في أسينسيو

2019-02-18T20:24:42Z

بشرط وجود عرض مناسب

أشارت بعض التقارير إلى عدم ممانعة فلورنتينو بيريز بالتفريط في الإسباني الموهوب ماركو أسينسيو ولكن بشرط وجود عرض مناسب خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات سولاري.

لا يشارك أسينسيو بكثرة في الفترة الماضية أو منذ رحيل زيدان تقريباً حيث تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وهو ما شجع بعض المصادر الإسبانية على توقع رحيله وسط وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي.

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ريال مدريد ينوي عرض جاريث بيل للبيع

2019-02-18T20:20:11Z

في الصيف المقبل

يبدو أن بيريز بدأ يفقد صبره بخصوص الويلزي جاريث بيل خاصةً وأنه لا يستطيع تقديم مستوى ثابت مع الفريق منذ انضمامه من توتنهام منذ سنوات قليلة، ويبدو أن النهاية اقتربت بالفعل.

حيث أشارت مصادر تيلي مدريد أن الملكي حددوا سعر اللاعب بالفعل ويقيمونه بما يتراوح 120 إلى 150 مليون يورو.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب ولكن السعر قد يبدو مُبالغ فيه من قبل النادي الإسباني.

ريال مدريد معجب بالمدافع دي ليخت

2019-02-15T20:07:07Z

بعد مواجهة الفريقان معاً بالأبطال

أبدى ريال مدريد إعجابه الشديد بمدافع أياكس دي ليخت وذلك بعد مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا حيث انتهت مباراة الذهاب في هولندا بتفوق الملكي بهدفين لهدف.

وطبقاً لمصادر دون بالون، فأن متابعة دي ليخت عن قرب هي إحدى مكتسبات هذه المباراة، خاصةً وأن المرينجي يبحث عن ضم مدافع جديد في الصيف المقبل بسبب وجود راموس وفاران فقط في هذا المركز.

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كورتوا يريد الاجتماع بهازارد مجدداً

2019-02-15T20:01:48Z

بعد أن لعبا سوياً في تشيلسي

يرغب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أن يجتمع بهازارد في فريق واحد مرة آخرى بعد أن لعبا جنباً إلى جنب في فريق تشيلسي الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تصريحات كورتوا لإحدى البرامج التلفزيونية ونقلاً عن صحيفة ماركا فأن تيبو أبدى رغبته في اللعب مع هازارد مجدداً ليس لأنه لاعب رائع فحسب ولكن لأنه صديقه أيضاً.

يُذكر أن هازارد كان قد صرح في وقت سابق لراديو مونتي كارلو أنه اتخذ قراره بخصوص مستقبله مع تشيلسي.