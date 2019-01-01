أخبار انتقالات ريال مدريد | إريكسن يتحدث عن مستقبله، وصراع مع اليونايتد على كوليبالي

ويلمح بالرحيل

تحدث الدانماركي كريستيان إريكسن عن مستقبله مع توتنهام، وأفصح عن رغبته وظهر من تصريحاته أنه يريد الرحيل.

حيث صّرح لاعب أياكس السابق بأن مسئولي السبيرز يعلموا ما يريده بالتحديد، وسط اهتمام شديد من ريال بضم اللاعب.