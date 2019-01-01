صيف مثير ينتظر الريال

بمجرد عودة زيدان إلى ريال مدريد مرة آخرى، خرجت الكثير من التقارير لمحاولة التنبؤ بالصيف المنتظر للملكي من أجل إعادة الفريق إلى الواجهة مرة آخرى.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن زيدان يرغب بالتعاقد مع ماني، كانتي، بوجبا بالإضافة إلى الشائعات التي ربطت المرينجي بلاعبين آخرين أمثال هازارد ونيمار.