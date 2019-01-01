اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع "حنبعل" إحدى مواهب رديف موناكو في صفقة ستكلف الفريق الإنجليزي حوالي 10 ملايين، ومن المتوقع أن تُغلق قريباً بعد أن توصل كلا الطرفين إلى إتفاق لإتمامها هذا الأسبوع.

أشارت مصادر لو باريسيان أن حنبعل سيوقع مع اليونايتد بعد غد الثلاثاء، وكان اللاعب قد التقى بكلا من مارسيال وبوجبا وشجعاه على الانضمام للشياطين الحُمر، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد لمدة خمس سنوات.