حدد ديبالا شروطه من أجل الموافقة على عرض مانشستر يونايتد بعد أن اجتمع وكيل أعماله مع مسئولي الفريق الإنجليزي، ولكنه أيضاً سينتظر قرار مدربه الحالي ماوريتسو ساري.

أشارت مصادر صحيفة ذا تايمز يريد راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين "بعد الضرائب" من أجل الانتقال، ولكنه يريد التأكد أولاً من أنه خارج خطط ساري للموسم القادم.