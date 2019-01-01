اليونايتد يرفض بيع بوجبا للريال

يرفض مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل الفرنسي بول بوجبا، والذي يعد من أولويات زين الدين زيدان هذا الصيف، منذ تأزم العلاقة بين الناديين بسبب فاكس دي خيا.

أشارت مصادر صحيفة "ماركا" بأن الشياطين الحُمر أخبروا إدارة المرينجي أن بوجبا ليس للبيع تحت أي ثمن، ليقطعوا الطريق على الرغبة المتبادلة بين الطرفين بإتمام الصفقة.