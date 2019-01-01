مدرب الريال يضع بوجبا كأولوية

يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأي شكل من الأشكال على التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن أولد ترافولد.

طبقاً لمصادر برنامج "تشيرينجيتو" فإن زيدان اجتمع مع بيريز من أجل إخباره برغبته القوية في ضم بوجبا مصراً على أنه إحدى أولوياته هذا الصيف.