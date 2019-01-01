أفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد يملك الفرصة مرة آخرى للتعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب ليون، فعلى الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل على عقد انتقال اللاعب لصفوف توتنهام وأقتراب الصفقة من أن تتم، إلا أن صحيفة "Get Football News " قد نشرت أن اللاعب الفرنسي لم يوافق على الشروط الموجودة بالعقد الشخصي له مع النادي والذي يتضمن راتبه مع السبيرز.

وأضافت التقارير أنه يمكن أن يتم فتح الباب مرة آخرى لمانشستر يونايتد على الرغم من أن الأمر سيكون صعباً خاصة لوجود اللاعب بول بوجبا الذي لم ينتقل حتى الآن ويلعب في نفس مركزه.