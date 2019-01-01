أصر السويدي "ليندلوف" مدافع مانشستر يونايتد بأنه سعيد في الفريق ولا يفكر أبداً في الرحيل، حتى وإن كان برشلونة هو الذي يهتم بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالية.

أبرزت صحيفة ميرور تصريحات اللاعب الذي قال فيها أنه مسرور بالبقاء مع الشياطين الحمر ولا يفكر في الرحيل إطلاقاً، على الرغم من وجود اهتمام من العملاق الكتالوني.