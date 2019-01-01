رفض المدير الفني النرويجي "سولشار" أي فرصة للتفريط في لاعبه الشاب جرينوود صاحب الـ17 عاماً في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن أظهر مستوى مميز للغاية في المباريات التحضيرية استعداداً للموسم المقبل.

صرح سولشار قائلاً: لم يخطر على بالي أبداً إعارة جرينوود، هو لاعب يجب الإبقاء علي وهو أفضل شئ له الآن.