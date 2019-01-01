منح مانشستر يونايتد مهلة أخيرة لإنتر من أجل التعاقد مع لوكاكو، إذا كان النيراتزوري جادين في رغبتهم بضم اللاعب وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الذي بدأ العد التنازلي له.

طبقاً لصحيفة تايمز فإن إدارة الشياطين الحمر قررت منح الفريق الإيطالي بعض الوقت لتقديم العرض المناسب للتعاقد مع البلجيكي، حتى يتنسى لهم ضم بديل له قبل نهاية الميركاتو.