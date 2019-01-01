اقترب الحارس الإسباني "دي خيا" من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، لكن يبدو أنها ستُكلل بالنجاح أخيراً.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن أن دي خيا سيحصل على 91 مليون جنيه إسترليني في عقده الجديد الذي سيمتد لخمس سنوات إضافية، وأنه سيوقع عليه بمجرد عودته إلى مانشستر بعد نهاية تحضيرات الموسم الجديد.